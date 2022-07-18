В Пензенской области не вся мясная продукции соответствует нормативам

18.07.2022 | 11:13

За шесть месяцев 2022 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области исследовали 56 проб мясной продукции по санитарно-химическим показателям (в том числе на пестициды и соли тяжелых металлов).

Еще 25 образцов было исследовано на антибиотики, 307 проб проанализировано по микробиологическим, 126 - по физико-химическим (включая фальсификацию), 5 - по паразитологическим, 4 - по радиологическим показателям и 2 образца исследовано на ГМО.

Из всей проверенной продукции 1 образец (0,8%) не соответствовал нормативам по физико-химическим показателям, 40 (13%) - гигиеническим требованиям по микробиологическим.

Неудовлетворительных образцов по паразитологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы, антибиотиков, ГМО, радиоактивных веществ в ходе лабораторного контроля не выявлено.

«По всем фактам неудовлетворительных результатов лабораторной экспертизы мясной продукции принимались меры: выносились постановления о наложении административных взысканий, выдавались соответствующие предписания и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.