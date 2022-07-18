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Общество

Стало известно, как получить медаль «За любовь и верность»

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В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница региона. Ей стало обидно, что в День любви, семьи и верности, отмечавшийся 8 июля, их фамилию обошли стороной.

«Смотрели 8 июля на семьи, которые поздравляли высокие чины, и думали: а почему наша семья не вошла в этот список? Мы 29 лет вместе, дочку вырастили. По какому принципу выбираются семьи для чествования, награждения и поощрения?» - задала женщина вопрос.

Ответ дали в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В нем указывается, что награждение супружеских пар производится в соответствии с положением о медали «За любовь и верность», утвержденным организационным комитетом по проведению Дня любви, семьи и верности.

Ходатайство о награждении медалью «За любовь и верность» возбуждается федеральными, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и подается в оргкомитет не позднее 1 мая текущего года.

«Каждая семья имеет право обратиться в администрацию муниципального района Пензенской области, в котором проживает, для рассмотрения вопроса о награждении указанной медалью. Кандидатуры, не учтенные при награждении в 2022 году, могут быть рассмотрены организационным комитетом в 2023-м», - говорится в письме минтруда.

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Гость||

мы с мужем прожили 40 лет и никто об этом не вспомнил.Главам администраций не до этого. О людях они беспокоятся.

Имя: Гость
Комментарий:

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