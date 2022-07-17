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Общество

За пять месяцев скончалось почти 9 000 жителей Пензенской области

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В мае умерли 1 629 жителей Пензенской области. Это на 112 меньше, чем за тот же месяц 2021 года (1 741).

Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний весенний месяц в регионе на свет появилось 640 малышей, четверо младенцев скончались в возрасте до года. В 2021-м в мае родилось на 71 ребенка больше (711), двое не дожили до года.

В мае 2022 года естественная убыль населения - 989. В аналогичном месяце 2021-го данный показатель составил 1 030.

В мае в регионе зарегистрировало в два раза больше разводов, чем браков. Так, узами Гименея себя связали 247 пар (278 - за тот же месяц 2021-го), расторгли союз 482 (362).

Всего, по данным Росстата, в регионе за январь - май 2022 года скончались 8 947 человек, на 582 меньше, чем за тот же период 2021-го. Зарегистрировано рождение 3 312 детей (против 3 559).

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