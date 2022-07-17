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Общество

Росстат: в мае в Пензенской области умерло 62 пациента с COVID-19

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Согласно данным Росстата, в Пензенской области в мае зарегистрировали смерть 62 пациентов с коронавирусом.

Это на 52 меньше, чем в апреле (114).

Для всех 62 пациентов инфекция стала основной причиной смерти, а вирус был идентифицирован.

Региональный оперативный штаб в мае сообщил о 96 пациентах, которые скончались от коронавирусной пневмонии.

Согласно данным Росстата, за пять месяцев в регионе умерло 1 167 человек, заразившихся COVID-19 (233 - в январе, 371 - в феврале, 387 - в марте и 114 - в апреле, 62 – в мае).

Всего за период эпидемии зафиксирована гибель более 7 500 инфицированных, из них 5 654 - в 2021-м.

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Гость||

Так почему же до сих пор люди умирают от Ковида? Что в Пензе не так с медициной? Не хватает лекарств, оборудования, знаний? Или всё же нет истинного желания лечить людей? Равнодушие?

Гость||

Да не от ковида люди умирают, а от своих старых никогда и никем (а это главное) не леченых!

А заболевших посто списывают под диагноз, т.к. это деньги и не малые.

Возраст умерших и, так называемые, сопутсвующие заболевания не озвучивают.

Имя: Гость
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