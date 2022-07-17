Росстат: в мае в Пензенской области умерло 62 пациента с COVID-19

17.07.2022 | 10:21

Согласно данным Росстата, в Пензенской области в мае зарегистрировали смерть 62 пациентов с коронавирусом.

Это на 52 меньше, чем в апреле (114).

Для всех 62 пациентов инфекция стала основной причиной смерти, а вирус был идентифицирован.

Региональный оперативный штаб в мае сообщил о 96 пациентах, которые скончались от коронавирусной пневмонии.

Согласно данным Росстата, за пять месяцев в регионе умерло 1 167 человек, заразившихся COVID-19 (233 - в январе, 371 - в феврале, 387 - в марте и 114 - в апреле, 62 – в мае).

Всего за период эпидемии зафиксирована гибель более 7 500 инфицированных, из них 5 654 - в 2021-м.