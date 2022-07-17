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Общество

Полеты за границу обойдутся пензенцам на треть дороже

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Летом 2022 года полеты в заграничные страны обойдутся жителям Пензенской области в среднем на 37% дороже по сравнению с 2021-м.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитика крупной российской компании по продаже билетов.

Летом минувшего года полет за границу в среднем обходился в 29 тыс. рублей (на одного человека в экономклассе). В 2022-м за эту услугу придется отдать почти 40 тыс. рублей. Подорожали и прямые перелеты в доступные страны, и рейсы с пересадками.

Заметнее всего повысилась стоимость билетов в Израиль (в 2 раза, до 54,5 тыс. рублей на человека), Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тыс.), ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тыс.).

«Билеты в Армению выросли в цене в 1,3 раза в среднем, до 27 тыс., в Египет - в 1,3 раза, до 44,4 тыс., в Азербайджан - в 1,2 раза, до 40,5 тыс.», - пишут «Известия».

Сейчас российские авиакомпании летают прямыми рейсами лишь в 11 государств, которые дали гарантии, что не станут арестовывать самолеты по требованию лизингодателей. До эпидемии коронавируса в 2019 году перевозчики выполняли полеты минимум в 68 стран.

В начале июля сетевое издание «ПензаИнформ» запустило в своем Telegram-канале опрос, где жители региона планируют провести свой отпуск. Поехать за границу планировали лишь 4% респондентов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Я в пазелки поеду отдыхать на велике,дорогу сделали,молоко,сэм,картофан и овощи и свободных женщин найду

Имя: Гость
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