В Пензенской области число смертей от COVID приблизилось к 6 тысячам

16.07.2022 | 13:22

В субботу, 16 июля, региональный оперштаб сообщил о 34 новых случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки. 15 пациентам потребовалась госпитализация.

Более половины - 18 человек - проживают в Пензе, 5 - в Пензенском районе, 4 - в Заречном.

2 случая выявлено в Колышлейском районе, по 1 - в Башмаковском, Городищенском, Каменском, Сердобском и Кузнецком.

С начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано в общей сложности 188 457 случаев коронавирусной инфекции. За этот период выздоровело 182 044 человека, в том числе 15 выписались за предыдущий день.

Скончался 5 971 пациент с коронавирусом, 2 из них ушли из жизни в пятницу, 15 июля.