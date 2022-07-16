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Общество

В Кузнецке сосудистый центр получил аппараты ИВЛ и системы для разгрузки

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В Кузнецкой межрайонной больнице идет дооснащение первичного сосудистого центра медицинским оборудованием.

Так, из федерального бюджета было выделено 5,5 млн рублей на закупку трех аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам главврача Кузнецкой МРБ Алексея Потапова, аппараты ИВЛ с расширенным мониторингом дыхательных функций используются в первую очередь в отделении реанимации и интенсивной терапии. С их помощью поддерживается функция дыхания у тяжелых пациентов.

Также в сосудистый центр поступили три системы для разгрузки веса тела пациентов, каждая из которых стоит порядка 300 тысяч рублей. Они применяются в процессе реабилитации пациентов после инсульта. Такое оборудование позволяет начать восстановление незамедлительно.

«Помощь оказывается сидящему человеку с помощью подъемного механизма. Защитные элементы уберегают пациента от травмирования, если он неожиданно упадет. Человек передвигается вместе с мобильной рамкой, практически не ощущая собственного веса. А три жилета, входящие в комплект оборудования, позволяют оказывать помощь пациентам с различной окружностью грудной клетки», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — health.pnzreg.ru
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