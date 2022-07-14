Пензенцам рассказали о растении - кладезе витаминов и минералов

14.07.2022 | 13:30

Ко Дню смородины, который отмечается в четверг, 14 июля, специалисты Роспотребнадзора подготовили информацию о полезных свойствах этого растения.

Черная смородина полезна и детям, и взрослым. Ее плоды - отличное средство при простудных инфекционных заболеваниях. Богатый витаминно-минеральный состав ягод помогает восстановить силы и повысить иммунитет. Если регулярно съедать хотя бы по небольшой горстке черной смородины, нормализуется работа сердца и нервной системы, улучшаются память и умственные способности.

Пектины связывают и выводят из организма токсины и ионы тяжелых металлов, поэтому смородина полезна при всевозможных отравлениях и интоксикациях. Также ягоды богаты марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.

Содержащийся в смородине пигмент каротин (провитамин А) замедляет старение, поддерживает остроту зрения, служит антидотом от радиационного облучения и нивелирует вредоносное действие табака.

Витамин С укрепляет иммунную систему человека, защищает от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка коллагена, необходимого для роста клеток тканей.

Витамин Е оказывает омолаживающее действие, помогает восстановлению клеточных мембран и предохраняет от воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки организма.

Витамин Р повышает эластичность сосудов, защищает их от ломкости, предупреждает и замедляет развитие атеросклероза. Также для сосудов чрезвычайно полезны содержащиеся в смородине витамины B1, B2, B5, B6.

Кроме того, сочетание витаминов оздоровляет печень и надпочечники, улучшает выделение желчи.

Листья смородины по целебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в них содержится много витамина С и других полезных веществ. Смородиновые листья обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством. В виде отваров применяются для лечения простуды, нарушения пищеварения, диареи, патологий почек и мочевыделительной системы.

«Отвар листьев рекомендуется пить для укрепления организма. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто переболел. Такие напитки повышают тонус, восполняют недостаток витаминов», - рекомендовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.