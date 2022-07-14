Общество

Пензенцам рассказали о растении - кладезе витаминов и минералов

Печать
Telegram

Ко Дню смородины, который отмечается в четверг, 14 июля, специалисты Роспотребнадзора подготовили информацию о полезных свойствах этого растения.

Черная смородина полезна и детям, и взрослым. Ее плоды - отличное средство при простудных инфекционных заболеваниях. Богатый витаминно-минеральный состав ягод помогает восстановить силы и повысить иммунитет. Если регулярно съедать хотя бы по небольшой горстке черной смородины, нормализуется работа сердца и нервной системы, улучшаются память и умственные способности.

Пектины связывают и выводят из организма токсины и ионы тяжелых металлов, поэтому смородина полезна при всевозможных отравлениях и интоксикациях. Также ягоды богаты марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием.

Содержащийся в смородине пигмент каротин (провитамин А) замедляет старение, поддерживает остроту зрения, служит антидотом от радиационного облучения и нивелирует вредоносное действие табака.

Витамин С укрепляет иммунную систему человека, защищает от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка коллагена, необходимого для роста клеток тканей.

Витамин Е оказывает омолаживающее действие, помогает восстановлению клеточных мембран и предохраняет от воздействия свободных радикалов, которые разрушают клетки организма.

Витамин Р повышает эластичность сосудов, защищает их от ломкости, предупреждает и замедляет развитие атеросклероза. Также для сосудов чрезвычайно полезны содержащиеся в смородине витамины B1, B2, B5, B6.

Кроме того, сочетание витаминов оздоровляет печень и надпочечники, улучшает выделение желчи.

Листья смородины по целебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в них содержится много витамина С и других полезных веществ. Смородиновые листья обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством. В виде отваров применяются для лечения простуды, нарушения пищеварения, диареи, патологий почек и мочевыделительной системы.

«Отвар листьев рекомендуется пить для укрепления организма. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто переболел. Такие напитки повышают тонус, восполняют недостаток витаминов», - рекомендовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Хорошо работать в РПН! Сидишь целыми днями, гуглишь про смородину и кабачки, потом раздаёшь эти ценные советы нищим буртасам, получая при этом неплохую ЗП!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте