Пензенцам рассказали, чего ждать на рынке стройматериалов в 2022 году

14.07.2022 | 11:00

Ситуация на российском рынке строительных материалов с начала 2022 года вызывает много вопросов и опасений у населения. На фоне ограничений на импорт товаров из западных стран стройкам предрекают «тяжелое время».

Участники рынка отмечают еще один фактор, влияющий на цену, - охлаждение спроса. Потому потребителей сейчас волнует вопрос, чего ожидать от стоимости стройматериалов в этом году.

По данным Росстата, относительно сезона-2021 в разы подорожали пиломатериалы и металл, стоимость кирпича выросла на 63%. Средняя цена щебня увеличилась на 5,7%. Стоимость цемента обновляет свой максимум уже 11 месяцев подряд, по сравнению с 2021 годом в Приволжском федеральном округе рост составил 26,8%.

Это ощутили не только крупные компании, но и обычные люди, которым стало гораздо сложнее возвести дом, дачу и даже сделать ремонт. И если для частных застройщиков есть возможность приостановить строительство до снижения цен, то для фирм это грозит нарушением сроков по договорам.

Однако, несмотря на наличие негативных факторов в отрасли, проблема не так масштабна.

Безусловно, рынок сейчас претерпевает изменения. По прогнозам экспертов, сложившаяся ситуация стабилизируется к концу следующего года. Для предприятий настало время поиска альтернатив и выстраивания новых деловых связей. Многие промышленные компании уже сейчас взяли курс на производство более экономичных видов продукции.

Так, на территории Пензенской области работает завод «Азия Цемент», который является одним из основных поставщиков цемента в регионе. О новых реалиях рассказала руководитель отдела маркетинга Елена Гаранина.

«В первом квартале 2022 года нам пришлось столкнуться с ростом расходов не только на ремонт и техобслуживание оборудования. Топливо, логистика, электроэнергия - увеличение этих и других издержек неизбежно приводит к повышению себестоимости нашего цемента.

Впрочем, мы стараемся смягчить последствия экономического кризиса для покупателей нашей продукции и предлагаем альтернативу. На нашем заводе производится цемент трех типов: CLASSIC 500, EXTRA 500 и ULTRA 400. Бездобавочный CLASSIC 500 пользуется наибольшим спросом. Но высокая цена делает его покупку не самой целесообразной и экономичной.

Цементы EXTRA 500 и ULTRA 400 - более выгодный вариант. По характеристикам они во многом не уступают бездобавочным и полностью подходят под задачи частного строительства: кладки фундамента, отделки, возведения отмостки и прочего. Но благодаря экологичной пуццолановой добавке итоговая цена EXTRA 500 и ULTRA 400 ниже, чем у CLASSIC 500», - поделилась Елена.

Она также посоветовала быть внимательнее при выборе продавца и покупать цемент только в надежных местах, проверять сертификаты.

В период роста цен участились случаи контрафакта. Покупателям предлагают некачественный товар по более низкой стоимости. Но мнимая экономия не дает преимуществ, а напротив, может обернуться тяжелыми последствиями некачественного строительства.