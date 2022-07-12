В каменской школе № 4 взялись за капитальный ремонт спортивного зала

12.07.2022 | 21:09

В спортивном зале школы № 4 города Каменки - масштабная перестройка. Она началась еще в 2021-м.

«В соответствии с новыми образовательными стандартами были организованы душевые, туалетные комнаты, раздевалки для детей. На сумму, которая нам была выделена в рамках программы, мы смогли частично отремонтировать спортивный зал - косметически», - сообщила начальник отдела образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

В этом году благодаря дополнительным средствам (3,5 миллиона рублей) за объект взялись капитально. Выровняли стены, меняют окна, полы.

«Будет сделана еще вентиляция, частично меняется электропроводка, входные двери. Также будет произведен ремонт в инвентарной комнате и в тренерской. Ходом работ довольны, все устраивает, подрядная организация неплохая, поэтому будем надеяться, что в сроки уложатся и 1 сентября спортивный зал с радостью встретит наших детей», - рассказала директор школы № 4 г. Каменки Ирина Холькина.

Директор другой каменской школы тоже ходом работ доволен. Он показал, что уже сделали.

«У нас уже все установлено. Бойлер с горячей водой тоже установлен, в рабочем состоянии», - отметил директор школы № 1 г. Каменки Сергей Кривошеев.

Улучшения условий занятий детей были необходимы. На базе учебного заведения работают еще две спортивные школы, где занимаются волейболом, баскетболом, боксом. С 1 сентября планируют открыть классы в рамках всероссийского проекта «Футбол в школы».

Всего за время действия программы в Каменском районе преобразились уже пять спортивных залов в общеобразовательных учреждениях.