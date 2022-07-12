Общество

Подорожание проезда от Пензы до Саловки назвали вынужденной мерой

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Проезд от Пензы до села Саловка Пензенского района подорожал второй раз в течение этого года. Об этом сообщила на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» пользовательница.

«Сейчас проезд стоит 80 за 15 километров. Просим разобраться», - написала женщина.

Ответ пришел с официальной страницы правительства Пензенской области.

«Стоимость проезда по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 430 г.Пенза (Пенза-I) - с. Саловка осуществляются по нерегулируемым тарифам, то есть с применением тарифа, установленного перевозчиком.

Данный вид перевозок установлен Федеральным законом и предусматривает право перевозчика самостоятельно устанавливать (изменять) стоимость проезда, уведомив уполномоченный орган исполнительной власти об изменении тарифов.

В адрес министерства поступало уведомление от перевозчика, обслуживающего указанный маршрут регулярных перевозок, о повышении стоимости проезда до 80 рублей с 1 мая 2022 года. Нарушения со стороны перевозчика отсутствуют», - говорится в нем.

Также в пресс-службе напомнили, что в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти, расходами на зарплату и обязательные платежи затраты перевозчиков увеличились.

«Повышение стоимости перевозки является вынужденной мерой, направленной на недопущение сокращения количества рейсов и прекращения функционирования маршрута», - резюмировали в правительстве.

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Гость||

все у низ такое и всегда вынужненное ухуждение нашей жизни, а вот рост новых грибков коттеджей за кородом не вынужненный ли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сейчас проезд стоит 80 за 15 километров. Просим разобраться»
А в освобождённом Донецке проезд на поезде 3 часа стоит 27 рублей.

Два дня назад передавали по ТВ.

Имя: Гость
Комментарий:

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