В Пензенской области 73 семьи наградят за любовь и верность

09.07.2022 | 20:00

Муж и жена Ягодины прожили вместе не один десяток лет.

«В жизни все было: и ругались, и мирились, буквально через пять минут начинали разговаривать. Не могли долго молчать, дуться», - рассказали супруги.

Пары, которые вместе идут по жизни, подавая прекрасный пример своим детям, внукам, окружающим, в торжественной обстановке поздравили в ЗАГСе Каменского района. Крепкие семьи - опора любого нормального государства.

«Для православных семья - это не только ячейка общества, но и малая церковь, где формируются основы личности, понятия любви, взаимопонимания, человеческого счастья, прививаются основные духовно-нравственные законы», - отметил благочинный церквей Каменского района Даниил Бойков.

Праздник в России совсем молод, ему только 15, но сразу пришелся всем по душе.

«Всем желаю огромной любви, здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, чтобы в ваших семьях всегда царило взаимопонимание», - поздравила собравшихся начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

В 2022 году награду за любовь и верность в Пензенской области вручат 73 семьям. С каждым годом желающих получить ее становится все больше.