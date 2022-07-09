В капремонт дома для переселенцев в Заре хотят вложить 9,2 млн рублей

09.07.2022 | 14:05

В пензенском микрорайоне Заря капитально отремонтируют многоквартирный дом, в который горожане переселились из аварийного жилья, на улице Новоселов, 112.

Городское управление капстроительства готово потратить на работы 9 млн 232 тыс. рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который планируется заключить с подрядчиком.

Победитель аукциона, итоги которого подведут 20 июля, должен выполнить комплекс работ в шести подъездах дома, а также в шести конкретных квартирах. Кроме того, в смете значатся замена дефлекторов, устройство вентиляционных клапанов, наращивание дымоходной системы.

Срок исполнения контракта - с 3 августа по 30 ноября 2022 года, уточняется на сайте госзакупок.

Ситуация с домами в Заре, предназначенными для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многократно обсуждалась на разных уровнях. Через некоторое время после сдачи строений в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и угрозой возникновения аварий. В ноябре 2021 года на территории дома № 111 установили режим повышенной готовности.