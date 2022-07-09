Общество

В капремонт дома для переселенцев в Заре хотят вложить 9,2 млн рублей

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В пензенском микрорайоне Заря капитально отремонтируют многоквартирный дом, в который горожане переселились из аварийного жилья, на улице Новоселов, 112.

Городское управление капстроительства готово потратить на работы 9 млн 232 тыс. рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который планируется заключить с подрядчиком.

Победитель аукциона, итоги которого подведут 20 июля, должен выполнить комплекс работ в шести подъездах дома, а также в шести конкретных квартирах. Кроме того, в смете значатся замена дефлекторов, устройство вентиляционных клапанов, наращивание дымоходной системы.

Срок исполнения контракта - с 3 августа по 30 ноября 2022 года, уточняется на сайте госзакупок.

Ситуация с домами в Заре, предназначенными для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многократно обсуждалась на разных уровнях. Через некоторое время после сдачи строений в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и угрозой возникновения аварий. В ноябре 2021 года на территории дома № 111 установили режим повышенной готовности.

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Гость||

Кого нибудь наказали и посадили за это? Или как обычно, за нас с вами счет

Гость||

Воскресни хоть на годок товарищ СТАЛИН!!!

Гость||

Ой позорники

Гость||

Новый дом ремонтировать из ФОМДА КАПРЕМОНТА!!! Лихо вы воровские издержки за счет населения покрываете!!!

Гость||

Гость писал(a):

Лихо вы воровские издержки за счет населения покрываете!!!
А как вы хотели

Гость||

веня бочкарев мильены на этих домах спер и по истечении срока давности заплатил смешной штраф 50 тыр и полетел в москву белым лебедем, а люди расхлебывают.

Гость||

гореть чинушам в аду до 7го колена!

Гость||

самое смешное что ремонт дома с плохим фундаментом бесполезен.

Гость||

09.07.2022 16:07 Это все знают, потому он будет ремонтироватьс бесконечно... это же всем кто к этому причастен, как золотая жила.. лихо и всё в рамках закона!

Гость||

Гость писал(a):

Воскресни хоть на годок товарищ СТАЛИН!!!
Его сразу отравят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пензенском микрорайоне Заря капитально отремонтируют многоквартирный дом, в который горожане переселились из аварийного жилья, на улице Новоселов, 112.
penzainform.ru писал(a):
В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и угрозой возникновения аварий. В ноябре 2021 года на территории дома № 111 установили режим повышенной готовности.
Улица Новосёлов - это самый центр гетто. Так что всё закономерно.

Гость||

Не позорьтесь,переселите людей в новый нормальный дом,а этот снести и построить торговый центр!

Гость||

Гость писал(a):

Новый дом ремонтировать из ФОМДА КАПРЕМОНТА!!! Лихо вы воровские издержки за счет населения покрываете!!!
Откуда пьянь в комментах? Читай внимательно:

penzainform.ru писал(a):

Городское управление капстроительства готово потратить на работы 9 млн 232 тыс. рублей.
Фонд капитального ремонта здесь не при чём. Это деньги из бюджета города Пензы. Из того самого в котором вечный дефицит и на шее которого сидят Мутовкин, Краснов и Шаляпин.

Гость||

цена контракта, который планируется заключить с подрядчиком.

Победитель аукциона...Всё понятно.Будет самый дешёвый ремонт,а потом на этот ремонт ещё ремонт))))

Гость||

А как вы хотели? Дорогой ремонт с откатами чинушам не сделаешь.

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Имя: Гость
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