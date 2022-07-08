Общество

В Пензенской области 30 человек попали в больницу из-за коронавируса

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За минувшие сутки в Пензенской области 30 жителям, зараженным коронавирусом, потребовалась госпитализация. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

За тот же период подтвердилось 34 новых случая COVID-19: 15 - в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, 4 - в городе Заречном, 3 - в Никольском районе, 2 - в Пензенском, по 1 - в Наровчатском, Сердобском и Тамалинском.

«7 июля выздоровевших - 18 человек, итого 181 842. Умерших - 1 (5 963). Случаев подтвержденной COVID - 188 204», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне по заболеваемости (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток) и не соответствует всем критериям региона, свободного от COVID-19.

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Гость||

а с поносом от кишечной инфекции скок в больничке?

Гость||

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Гость||

30 в больницу из 34 заболевших - это ОЧЕНЬ крутая статистика! Может уже наоборот происходит - кладут в больницу, а там уже ставят Ковид?! никогда такими темпами не выйдем из Красной зоны

Имя: Гость
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