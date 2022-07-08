Пензенским супружеским парам со стажем выплатили по 5 000 рублей

08.07.2022 | 13:05

В Пензенской области за 6 месяцев выплатили около 6 млн рублей супружеским парам, чья семейная жизнь насчитывает 50 или более лет.

Размер единовременной выплаты - 5 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии, с момента введения поддержки (2007 год) деньги получили 38 337 жителей области. На эти цели из регионального бюджета выделили более 191 млн рублей.

Ранее в Пензастате обнародовали сводную информацию о браках жителей региона. Подсчитано, что в 2021 году свои отношения узаконили 6 729 пар, что на 12,4% больше, чем в 2020-м.

Около половины мужчин (48,8%) в минувшем году вступили в брак в возрасте от 25 до 35 лет. Женщин в том же диапазоне оказалось меньше (37,1%).