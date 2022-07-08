Общество

Пензенским супружеским парам со стажем выплатили по 5 000 рублей

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В Пензенской области за 6 месяцев выплатили около 6 млн рублей супружеским парам, чья семейная жизнь насчитывает 50 или более лет.

Размер единовременной выплаты - 5 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии, с момента введения поддержки (2007 год) деньги получили 38 337 жителей области. На эти цели из регионального бюджета выделили более 191 млн рублей.

Ранее в Пензастате обнародовали сводную информацию о браках жителей региона. Подсчитано, что в 2021 году свои отношения узаконили 6 729 пар, что на 12,4% больше, чем в 2020-м.

Около половины мужчин (48,8%) в минувшем году вступили в брак в возрасте от 25 до 35 лет. Женщин в том же диапазоне оказалось меньше (37,1%).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Т.е.мужики "женились" на "мужиках"?

Гость||

Только около 12%.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Размер единовременной выплаты - 5 000 рублей.
как и 10 лет назад. только тогда это хоть что то стоило

Гость||

100 руб за год... Класс! Уж не позорились бы!

Гость||

Верно! Не позорьтесь...

Гость||

выплачивают семейным парам, а получило нечетное число жителей - это как?

Гость||

Стыдоба просто... 80 копеек в месяц.

Гость||

И эта заметка - в День семьи, любви и верности...

Гость||

Охренеть...

Гость||

Медали им выдать надо. Ветераны супружеской жизни.

Гость||

Терпят мужа алкаша 50годов, что бы он 5 тыр получил, пропил их и отмуткзил жену в очередной раз, капец!

Гость||

Мужики такие же терпилы. Терпят всю жизнь пилу - скандалистку, личинок ненужных наплодившую, дома-дачи им строят, здоровье своё последнее гробят.

Гость||

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