Оператор билайн выяснил, кто в семье быстрее потратит бонусные 50 ГБ

08.07.2022 | 10:13

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 ГБ. Они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги «Дели все» или «Дели Гиги».

Ко Дню семьи сервис «билайн.аналитика» выяснил, кто сможет быстрее их потратить.

Абсолютным лидером является молодежь студенческого возраста: абоненты 18-25 лет в среднем за месяц скачивают в 2 раза больше, чем другие клиенты. С возрастом количество потребляемого трафика снижается: бабушки и дедушки скачивают в 4 раза меньше, чем юноши и девушки, и в 2 раза меньше, чем внуки помладше.

При этом по телефону старшее поколение разговаривает почти на 70% больше детей и на 40% больше студентов. Лидером же по количеству использованных минут в месяц стала возрастная категория абонентов 35-45 лет, а меньше всего говорят по телефону дети до 18 лет.

Интересно, что в среднем женщины пользуются голосовой связью в 1,5 раза больше, чем мужчины.

Разницу в расходовании интернета и голосовой связи в семье можно компенсировать двумя способами. Чтобы получить дополнительный пакет интернета, можно воспользоваться акцией «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». Для этого достаточно оформить новую SIM-карту билайна и до 20 августа 2022 года подключить близких к своему тарифу с помощью платной услуги «Дели все».

Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Входящие в тариф пакеты минут и интернета с опцией «Дели все» можно распределить между членами семьи и уравновесить потребление пакета: дети станут использовать больше интернета, а родители и старшие родственники - больше минут голосовой связи.

Подробная информация об акции размещена на сайте.

*Акция действует для новых абонентов ряда тарифов, подключившихся к сети билайна с 21 июня до 31 июля 2022 года и выполнивших условия акции. 50 ГБ начисляется ежемесячно в течение 12 месяцев с даты подключения услуги «Дели Гиги»/«Дели все» (в зависимости от тарифа услуга платная). Подключиться к сети билайна нужно с 21.06.2022 по 31.07.2022, подключить услугу - с 21.06.2022 по 20.08.2022. Неизрасходованный остаток ГБ не переносится на следующий месяц. При отключении услуги участие в акции прекращается. Организатор, территория и правила - на beeline.ru.