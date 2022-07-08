Глава Пензы поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

08.07.2022 | 09:04

В пятницу, 8 июля, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности.

Он отметил, что семья - это неиссякаемый источник душевного тепла и добра, защита и опора для каждого, самого дорогое, что есть у человека, гарант его счастья.

«Крепкая семья - крепкая Россия. От того, насколько прочными и благополучными будут наши семьи, напрямую зависит благосостояние региона и всей страны.

В нашем городе немало семей, в которых воспитываются приемные дети, и многодетных. Я выражаю признательность и благодарность всем этим людям за терпение и нелегкий родительский труд. Отдельное спасибо адресую супружеским парам, которые уже много лет бок о бок идут по жизни вместе, подавая достойный пример молодым», - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал каждой пензенской семье мира, согласия, взаимопонимания, крепкого здоровья.

«Пусть в ваших домах всегда царит любовь. Счастья вам на долгие годы!» - добавил глава города.