Общество

В Пензенской области за год обследуют почти 800 подсобных хозяйств

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Специальное удостоверение, планшет, браслет Росстата, паспорт - к выполнению важного задания готовы. Татьяна Андреевна Савина, интервьюер федерального статистического наблюдения, работает в Бессоновском районе. Она должна собрать сведения о производстве сельхозпродукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан.

«Сколько и чего посеяли, какой имеется скот, сколько могут продать от того, что посеяли, в течение года», - уточнила интервьюер.

Обследование подсобных хозяйств выборочное, проходит в 17 районах Пензенской области. Какие дома и села посещать, обходящий решает сам.

«Капуста - отдельно, помидоры в открытом грунте растут, клубника. Куры (40 голов) - на яйца для себя», - рассказала жительница Бессоновского района Лилия Чистякова.

Собранные данные заносятся в единый перечень. Информацию используют при оценке обеспеченности жителей продовольствием, изменений в сельском хозяйстве, использовании земельного фонда. Статистическое наблюдение организуют пять раз в год.

«В апреле, июле, в октябре, ноябре и в декабре. Обследование длится 11 календарных дней. За эти дни каждый интервьюер должен собрать актуальную информацию. Вся информация, полученная нами, строго конфиденциальна, разглашению интервьюером не подлежит», - пояснила главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства Пензастата Ольга Лискова.

В 2022 году специалисты проведут обследование почти 800 подсобных хозяйств.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сколько и чего посеяли, какой имеется скот, сколько могут продать от того, что посеяли, в течение года»,
И обложить налогами?

Гость||

гнать этих деятелей надо, никого не колышет, что кто делает в хоз-ве, это вмешательство в частную жизнь! я собак спущу, если кто припрется! сегодня обследуют, а завтра обнесут, может это наводчики!

Гость||

Грабить будут.

Гость||

Все перепишут подсчитают! И потом государство залезет в карман введением очередных налогов. Надо же на что то восстанавливать города!

Гость||

за сколько яиц она не придёт уточнили?

Гость||

Работайте братья.

Гость||

Посылать куда подальше.

Гость||

Это как перепись населения,переписчиков не видели,а отчитались.Деньги девать чтоли некуда.

Гость||

очередная дурь, расхищение бюджета!

Гость||

40 кур, для себя? Она для кого гонит, соседи держат 5 кур, и то яйца продают, а тут 40 шт, это надо яйца, не только есть четыре раза в день, вместо завтрака, обеда и ужина, но и пить вместо воды и чая

Имя: Гость
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