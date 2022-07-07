В Пензенской области за год обследуют почти 800 подсобных хозяйств

07.07.2022 | 18:59

Специальное удостоверение, планшет, браслет Росстата, паспорт - к выполнению важного задания готовы. Татьяна Андреевна Савина, интервьюер федерального статистического наблюдения, работает в Бессоновском районе. Она должна собрать сведения о производстве сельхозпродукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан.

«Сколько и чего посеяли, какой имеется скот, сколько могут продать от того, что посеяли, в течение года», - уточнила интервьюер.

Обследование подсобных хозяйств выборочное, проходит в 17 районах Пензенской области. Какие дома и села посещать, обходящий решает сам.

«Капуста - отдельно, помидоры в открытом грунте растут, клубника. Куры (40 голов) - на яйца для себя», - рассказала жительница Бессоновского района Лилия Чистякова.

Собранные данные заносятся в единый перечень. Информацию используют при оценке обеспеченности жителей продовольствием, изменений в сельском хозяйстве, использовании земельного фонда. Статистическое наблюдение организуют пять раз в год.

«В апреле, июле, в октябре, ноябре и в декабре. Обследование длится 11 календарных дней. За эти дни каждый интервьюер должен собрать актуальную информацию. Вся информация, полученная нами, строго конфиденциальна, разглашению интервьюером не подлежит», - пояснила главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства Пензастата Ольга Лискова.

В 2022 году специалисты проведут обследование почти 800 подсобных хозяйств.