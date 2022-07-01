В Пензе родителям стало проще оформить детей в школу или сад

01.07.2022 | 18:13

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области разъяснила новый порядок поступления детей в образовательные учреждения без предварительных профилактических смотров у врачей.

«Для родителей это лучше и проще для оформления в детские сады и школы, для неорганизованного населения. Для медицинских работников это, конечно, дополнительная ответственность, которую они должны нести при заполнении медицинской документации», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Получается, та самая медицинская справка, с которой у нас периодически возникает бум в поликлиниках, для поступления в образовательную организацию не требуется», - пояснил первый заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

Речь идет о так называемой форме 026/у.

Это не значит, что ребенок выпадает из медицинского наблюдения. Дети ежегодно проходят профилактические осмотры. Данные фиксируются в личной карточке, а потом автоматические передаются поликлиникой в то образовательное учреждение, куда хотят отвести родители. Но, перед тем как несовершеннолетний впервые отправится в детский сад или в начальную школу, побывать у терапевта ему все-таки придется.

«За три дня до поступления в дошкольное либо в школьное учреждение ребенок должен посетить участкового врача, пройти осмотр на педикулез и сдать анализ на энтеробиоз», - рассказала Марина Воробьева.

«За сутки обязательно берется справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Такие кабинеты существуют в каждой детской поликлинике. Режим работы тоже везде указан, во всех поликлиниках - это где-то с 8:00 до 15:00. Мама может подойти без ребенка и получить справку», - уточнила заместитель главного врача городской детской поликлиники Елена Синяшина.

Только после этого дошколенку или первокласснику будет разрешен доступ в образовательное учреждение.