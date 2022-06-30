В Пензе устроили концерт в честь Дня ветеранов боевых действий

30.06.2022 | 20:13

На площади у Дома молодежи для ветеранов боевых действий, тех, кто защищал свою страну и ее интересы как на территории государства, так и за пределами, выступили артисты.

«Армия делает из юноши мужчину, потому что любое узкое сообщество, где присутствуют такие мужские законы, выявляет, как и война, кто плохой, кто хороший, кто твердый, кто не очень. И в минуты, когда трудно, это все проявляется - ты либо крепнешь, либо ломаешься. Большинство крепнет», - сообщил руководитель военно-патриотической студии «Сармат» Игорь Согонов.

Приглашенными участниками праздничного концерта, организованного накануне Дня ветеранов боевых действий, стали музыканты оренбургской группы «Контингент».