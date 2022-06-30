Общество

В Пензе подвели итоги мониторинга цен за 9 месяцев

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В течение 9 месяцев ходили по магазинам и аптекам, мониторили цены на социально значимые товары и лекарства, теперь подводят итоги своей деятельности. В Общественной палате Пензенской области организовали заседание круглого стола, на которое пригласили представителей разных министерств и ведомств.

Руководитель регионального УФАС рассказала о проводимых проверках не только в отношении продовольственной группы и медикаментов. По поручению центрального аппарата необходимо было держать на контроле стоимость строительных материалов и нефтепродуктов.

«Естественно, гражданам бы хотелось, чтобы если сегодня цена повысилась, то она однозначно должна быть снижена. К сожалению, у антимонопольного органа нет таких полномочий - одним взмахом руки снизить цены. Мы осуществляем меры реагирования в случае нарушения антимонопольного законодательства», - сообщила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Пристально следили за доходами предпринимателей в сфере розничной торговли и в администрации города.

«Еженедельно нам все муниципальные районы присылают обзор цен, который мы анализируем и направляем в Правительство Российской Федерации. Кроме того, нам статистика тоже направляет информацию и мы можем увидеть, идет повышение на продукт или нет. Безусловно, повышение цен прошло по всей стране», - рассказала начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Особенно пензенцы заметили рост стоимости некоторых товаров в феврале-марте 2022-го. По словам начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Нины Богач, данный скачок цен был вызван ажиотажным спросом.

Теперь ситуация в регионе нормализовалась. Это отмечают и в общественной палате, и в Пензенском союзе потребителей. На заседании круглого стола был представлен отчет о реализации программы «Народный контроль в действии».

«Тем не менее по завершении проекта данные мониторинги будут продолжены, а также наблюдение по стабилизации цен на продовольственные товары и лекарственные средства», - пояснила член Общественной палаты Пензенской области Ольга Антонова.

Участники заседания выработали и утвердили рекомендации, которые в ближайшее время будут направлены руководителям всех заинтересованных министерств и ведомств.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь ситуация в регионе нормализовалась.
Иными словами, одни бездельники по пустотрёпили с другими под камеры (для создания видимости работы) пришли к заключению, что у них всё в норме и разошлись. А то, что сахар по 75 руб в магазине так и не обнаружили ...

penzainform.ru писал(a):

Участники заседания выработали и утвердили рекомендации, которые в ближайшее время будут направлены руководителям всех заинтересованных министерств и ведомств.
Стало быть в понедельник сахар в магазинах будет по 35р ?

Гость||

крупы,масло,молоко,сыры ... ?

Гость||

Им в палатях то виднее.)))

Гость||

Держаться больше нету сил, в переходе нищий голосил.

Гость||

Базовая логическая ошибка российского дискурса в том, что власти считаются активным началом, субъектом развития, а безвольный народ — пассивным, массой, к которой власть должна прилагать усилия, чтобы люди оторвали свои пятые точки и начали хотя бы что-то делать. Причем желательно делать с полным напряжением сил, без отдыха, свободной минутки. Для этого надо поставить над ними надзирателей с автоматами, загнать их в колючку, режим ввести и т. д.

Напишу главные условия-тезисы, на основании которых люди станут полноценными субъектами развития и их не надо будет постоянно мобилизовать.

Сытый работает лучше голодного. Не наоборот. У нас многие начинают спорить с этим очевидным тезисом. Они это делают, чтобы как-то оправдать, что вся их жизнь проходила в борьбе за сохранение сытости, зато «наши корабли бороздили просторы космоса».

Свободные люди в комфортных условиях создают системно и регулярно «Нетфликсы», «Амазоны», «Майкрософты» и «Эпплы». Закрытые «шаражки» создавали проекты разово, поштучно, часто способом обратного инжиниринга, с документацией, переданной разведкой.

Если у людей раз в 25 лет не отбирать все накопленное (буквально всей страной мы попадали в такие воронки, которые засасывали все, — в 1917-1921, 1941-1945, 1991-1998; а ведь между этими катастрофами проводили обезжиривания населения поменьше — различные раскулачивания и коллективизации, массовые репрессии, денежные реформы, девальвации, дефолты, рукотворные экономические кризисы), то они передадут наследство следующему поколению, а значит, все вместе, наконец, научатся ценить свою страну, ее землю, окружающую среду и т. д.

От этого молоха, пожирающего вольных и активных в пользу безвольной и коллективной массы, которую может мобилизовать силой только государство, и бегут многочисленные потоки эмиграции, либо теряют все на противостоянии государству (имущество, накопления, жизни, здоровье, свободу).

И вот каждый раз в России почему-то принято удивляться, что люди, которые находятся буквально на пособиях и нищенских зарплатах, у которых все отбирают раз в 25 лет, живущие в некомфортных населенных пунктах, из числа которых регулярно прореживают всех, кто проявляет несогласие и готов к инициативности, которым регулярно объясняют, что от них ничего не зависит, неожиданно теряют мотивацию и превращаются в пассивную массу.

В начале 2000-х Владимир Путин активно цитировал Петра Столыпина про «20 лет стабильности, и вы не узнаете Россию». Но рабочая идея Столыпина как раз и была в создании вольного поколения, которое бы изменило страну. Более того, стабильность Путина и до этого свобода Ельцина смогли породить в России такое вольное, непоротое поколение. За 90-е, нулевые и даже десятые они выросли и вошли в трудоспособный возраст. Вот бы бумерам отойти от дел, передать поводья в руки следующих поколений, а самим на даче пить чай с малиновым вареньем и давать дельные советы, но не вмешиваться.

Но что-то в 2010-е пошло не так, и сейчас вольное поколение (как и предыдущие его версии) снова на чемоданах. А дискурс про мобилизацию (даже не военную, а экономическую, ресурсную) стал преобладающим. И когда умники, находящиеся на кормлении из госмиски, говорят: «Просто это и есть наш особый путь!» или «Ну в этот-то раз у нас все получится!», вольные (которые читали учебник истории России) буквально кричат «Ааа!» и бегут на выход: чемодан-аэропорт-свободный мир.

Андрей Шалимов, политолог

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