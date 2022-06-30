В Пензе подвели итоги мониторинга цен за 9 месяцев

30.06.2022 | 18:27

В течение 9 месяцев ходили по магазинам и аптекам, мониторили цены на социально значимые товары и лекарства, теперь подводят итоги своей деятельности. В Общественной палате Пензенской области организовали заседание круглого стола, на которое пригласили представителей разных министерств и ведомств.

Руководитель регионального УФАС рассказала о проводимых проверках не только в отношении продовольственной группы и медикаментов. По поручению центрального аппарата необходимо было держать на контроле стоимость строительных материалов и нефтепродуктов.

«Естественно, гражданам бы хотелось, чтобы если сегодня цена повысилась, то она однозначно должна быть снижена. К сожалению, у антимонопольного органа нет таких полномочий - одним взмахом руки снизить цены. Мы осуществляем меры реагирования в случае нарушения антимонопольного законодательства», - сообщила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Пристально следили за доходами предпринимателей в сфере розничной торговли и в администрации города.

«Еженедельно нам все муниципальные районы присылают обзор цен, который мы анализируем и направляем в Правительство Российской Федерации. Кроме того, нам статистика тоже направляет информацию и мы можем увидеть, идет повышение на продукт или нет. Безусловно, повышение цен прошло по всей стране», - рассказала начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Особенно пензенцы заметили рост стоимости некоторых товаров в феврале-марте 2022-го. По словам начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Нины Богач, данный скачок цен был вызван ажиотажным спросом.

Теперь ситуация в регионе нормализовалась. Это отмечают и в общественной палате, и в Пензенском союзе потребителей. На заседании круглого стола был представлен отчет о реализации программы «Народный контроль в действии».

«Тем не менее по завершении проекта данные мониторинги будут продолжены, а также наблюдение по стабилизации цен на продовольственные товары и лекарственные средства», - пояснила член Общественной палаты Пензенской области Ольга Антонова.

Участники заседания выработали и утвердили рекомендации, которые в ближайшее время будут направлены руководителям всех заинтересованных министерств и ведомств.