В Пензенской области за 1,5 месяца выросло число аварий с мотоциклами

29.06.2022 | 16:00

В Пензенской области с начала года зарегистрировали 10 ДТП с участием мотоциклистов. В них получили травмы различной степени тяжести 13 человек, один погиб.

На 18 мая в регионе было зафиксировано пять подобных аварий.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, самыми распространенными нарушениями правил среди мотоциклистов являются: превышение скорости, несоблюдение рядности, выезд на полосу встречного движения.

«Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются трагедией», - отметили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария с мотоциклистом произошла в Пензе 9 мая на улице Бакунина, рядом с гимназией № 14. Она унесла жизнь 20-летнего парня.