Общество

В больницы региона закупят приборы для отслеживания работы сердца

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В медицинские организации Пензенской области планируют закупить аппараты для суточного мониторинга работы сердца.

Стоимость одного составляет 675 000 рублей.

Первые семь приборов уже поступили в распоряжение Сердобской МРБ, а также Лунинской, Бессоновской, Мокшанской, Никольской, Пензенской районных больниц и Тамалинской участковой больницы.

Аппараты для холтер-мониторинга сердечной деятельности предназначены для регистрации и обработки одновременно ЭКГ и артериального давления у пациентов, которые свободно передвигаются. Прибор используется в течение длительного времени.

Всего новое оборудование в количестве 45 единиц поступит в 18 медорганизаций области, закупка обойдется в 367 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Средства на приобретение приборов направят из федерального и областного бюджетов.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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