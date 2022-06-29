Общество

С начала года более 500 пензенцев пошли служить по контракту

Печать
Telegram

Молодых людей, которые не желают отдавать долг Родине, становится все меньше. Парням стыдно скрываться.

«В Пензенской области создается негативное общественное мнение к уклонистам и ведется работа, чтобы это позорное явление свести к нулю. Несколько лет уже работает центр «Авангард», молодые люди проходят первоначальную военную подготовку, узнают о военной службе. То есть максимально снято негативное мнение о вооруженных силах», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

В военном комиссариате региона подвели предварительные итоги весеннего призыва. В апреле-июне армию должны пополнить чуть больше 1 200 человек.

«На формирование войск отправлено около 60% установленного задания. В основном отправки идут на комплектование войсковых частей и подразделений, расположенных на территории Центрального и Западного военного округа», - отметил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Охотно идут служить пензенцы и по контракту. За первое полугодие 2022-го более 500 человек захотели носить погоны.

«Гражданину необходимо иметь возраст от 18 до 50 лет, не быть подвергнутым административному наказанию за употребление либо распространение наркотических веществ, а также не находиться под следствием или реально не отбывать срок наказания в колонии-поселении», - пояснил врио начальника пункта отбора на службу по контракту Владимир Муратов.

Весенний призыв продолжится до 15 июля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 
Гость||

С судимостью можно?

Гость||

Сколько пензенцев, пошедших служить по контракту, не вернулись?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Охотно идут служить пензенцы и по контракту.
Пензенцы или больше жители деревень,где нет работы?

Гость||

Гость писал(а):

> С судимостью можно?

- Приходи. Судимости разные бывают, сын мой. Если намерен не пощадить живота своего.

Гость||

Не хочу УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте