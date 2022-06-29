С начала года более 500 пензенцев пошли служить по контракту

29.06.2022 | 18:51

Молодых людей, которые не желают отдавать долг Родине, становится все меньше. Парням стыдно скрываться.

«В Пензенской области создается негативное общественное мнение к уклонистам и ведется работа, чтобы это позорное явление свести к нулю. Несколько лет уже работает центр «Авангард», молодые люди проходят первоначальную военную подготовку, узнают о военной службе. То есть максимально снято негативное мнение о вооруженных силах», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

В военном комиссариате региона подвели предварительные итоги весеннего призыва. В апреле-июне армию должны пополнить чуть больше 1 200 человек.

«На формирование войск отправлено около 60% установленного задания. В основном отправки идут на комплектование войсковых частей и подразделений, расположенных на территории Центрального и Западного военного округа», - отметил начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Охотно идут служить пензенцы и по контракту. За первое полугодие 2022-го более 500 человек захотели носить погоны.

«Гражданину необходимо иметь возраст от 18 до 50 лет, не быть подвергнутым административному наказанию за употребление либо распространение наркотических веществ, а также не находиться под следствием или реально не отбывать срок наказания в колонии-поселении», - пояснил врио начальника пункта отбора на службу по контракту Владимир Муратов.

Весенний призыв продолжится до 15 июля.