Общество

Пензенцы могут сообщить о грозящей детям опасности на горячую линию

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В Следственном управлении СК России по Пензенской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности».

Ее цель - незамедлительное реагирование на обращения граждан о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних.

Причем обратиться на горячую линию могут не только взрослые, но и дети.

«Все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении против ребенка, нарушении прав и законных интересов детей, могут позвонить по бесплатному номеру телефона 8 (8412) 63-64-97», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

С мобильного телефона можно набрать 123.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области могут обратиться в круглосуточный информационный центр Следственного комитета Российской Федерации по телефону 8 (800) 100-12-60. Операторы отвечают по линиям «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

а для чего отдельная телефонная линия? обычного обращения в полицию недостаточно?

Гость||

От собак рядом с Лентой на ГПЗ и ул. Ново-Каназнской на этой линии помогут?

Гость||

Мой брат старший Сидоров, меня, младшего Сидорова, бил как Сидорову козу..

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.06.2022 14:45|

От собак рядом с Лентой на ГПЗ и ул. Ново-Каназнской на этой линии помогут?

В прокуратуру обращайтесь, жалуйтесь на бездействие административных чиновников. Пока будете молчать, собаки на ГПЗ глядишь, кого-нибудь загрызут. А тогда чинки скажут, что не было сигнала, жителей все устраивало. И да, возле Ленты на ГПЗ огромная стая, со щенками, собак 20, наверное. Неровен час, накинутся ночью на прохожих, утром уже никто по костям не опознает.

Гость||

Сосед на дачу привёз внуков покушать ягодки

. Свалка в 30 метрах. Вот новые пациенты для хосписа.

Имя: Гость
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