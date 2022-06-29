Пензенцы могут сообщить о грозящей детям опасности на горячую линию

29.06.2022 | 11:23

В Следственном управлении СК России по Пензенской области работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности».

Ее цель - незамедлительное реагирование на обращения граждан о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних.

Причем обратиться на горячую линию могут не только взрослые, но и дети.

«Все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении против ребенка, нарушении прав и законных интересов детей, могут позвонить по бесплатному номеру телефона 8 (8412) 63-64-97», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

С мобильного телефона можно набрать 123.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области могут обратиться в круглосуточный информационный центр Следственного комитета Российской Федерации по телефону 8 (800) 100-12-60. Операторы отвечают по линиям «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».