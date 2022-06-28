В Пензенской области 10 человек с COVID-19 попали в стационар

В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 32 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
География новых случаев такова: 16 пришлось на Пензу, по 5 - на город Заречный и Мокшанский район, 4 - на Тамалинский район и по 1 - на Городищенский и Земетчинский.
За последние 24 часа госпитализация потребовалась 10 жителям региона с коронавирусом.
«27 июня выздоровевших 40 человек. Итого выздоровевших - 181 549. Умерших - 1 (5 950)», - уточнили в оперштабе.
С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось в общей сложности 187 868 случаев COVID-19.
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penzainform.ru писал(a):Чой-то они с простудкой в больничку захотели? Отказ у бригады скорой помощи или в приёмном отделении больницы и шуруй домой.