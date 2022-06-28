В Пензенской области 10 человек с COVID-19 попали в стационар

28.06.2022 | 13:45

В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 32 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 16 пришлось на Пензу, по 5 - на город Заречный и Мокшанский район, 4 - на Тамалинский район и по 1 - на Городищенский и Земетчинский.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 10 жителям региона с коронавирусом.

«27 июня выздоровевших 40 человек. Итого выздоровевших - 181 549. Умерших - 1 (5 950)», - уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось в общей сложности 187 868 случаев COVID-19.