Общество

В Пензенской области 10 человек с COVID-19 попали в стационар

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В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 32 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 16 пришлось на Пензу, по 5 - на город Заречный и Мокшанский район, 4 - на Тамалинский район и по 1 - на Городищенский и Земетчинский.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 10 жителям региона с коронавирусом.

«27 июня выздоровевших 40 человек. Итого выздоровевших - 181 549. Умерших - 1 (5 950)», - уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось в общей сложности 187 868 случаев COVID-19.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 10 жителям региона с коронавирусом.
Чой-то они с простудкой в больничку захотели? Отказ у бригады скорой помощи или в приёмном отделении больницы и шуруй домой.

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