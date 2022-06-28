Общество

На Олимпийкой аллее будут бороться с лихими самокатчиками

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На Олимпийской аллее в ближайшее время установят «лежачие полицейские». Мера призвана остановить горожан, передвигающихся по пешеходной зоне на самокатах с большой скоростью.

О том, что Олимпийская аллея стала небезопасной из-за лихих самокатчиков, говорили в понедельник, 27 июня, на совещании в гордуме. Пензенцы неоднократно жаловались властям, что некоторые из катающихся нарушают правила, игнорируют специальные дорожки, обустроенные для них.

На совещании было решено внести соответствующие изменения в организацию дорожного движения и установить на центральной аллее не менее шести «лежачих полицейских», а также знаки, предупреждающие о них.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Пензы, принявших участие в опросе, который провели специалисты платформы SuperJob, высказались о введении ограничений для вождения электросамокатов.

Пензенцы считают, что перемещающиеся в пешеходных зонах самокатчики угрожают безопасности и здоровью окружающих, мешают прогулкам. Кроме того, средства передвижения бросают где попало, затрудняя проход.

На данный момент на федеральном уровне необходимая нормативная база по использованию самокатов отсутствует. Пензенская администрация готовит законодательную инициативу на область для упорядочения этого направления, документы хотят разработать к августовской сессии Заксобра.

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Гость||

А перемещение пешеходов с беспорядочно метущимися детьми и собаками на дорожках, предназначенных для роллеров и велосипедистов, как планируют устранять?

Гость||

А почему убрать только с аллеи? Убрать с пешеходных зон города. Стадионы пустые стоят-пусть фанаты самоката мотаются по беговым дорожкам . Или за город. Всегда возникает не приятное ощущение при виде летящего на тебя самоката.

Гость||

Сделайте выделенные дорожки для велосипедистов и самокатчиков для решения проблемы и все будут довольны.

Гость||

Я вчера штук 12 самокатчиков отдубасил.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> А перемещение пешеходов с беспорядочно метущимися детьми и собаками на

> дорожках, предназначенных для роллеров и велосипедистов, как планируют

> устранять?

================================

Уже давно невозможно пользоваться роликами. Мамочки с младенцами ходят поперёк дорожки живыми полицейскими... Собаки бросаются... Да и покрытие уже лет 8 как пришло в негодность.

Гость||

Недавно ехал по велосипедной полосе, на полосе коляска, маман болтает по телефону и смотрит на деревья. Из-за коляски навстречу мне выбегает ребёнок, хорошо, что я ехал медленно, успел затормозить. Почему коляска стояла на велосипедной полосе?

Гость||

"Сделайте выделенные дорожки для велосипедистов и самокатчиков для решения проблемы и все будут довольны".

Бесполезно, на них будут гулять пешеходы, родители с колясками.

Гость||

Гость писал(a):

Почему коляска стояла на велосипедной полосе?
Потому что на пешеходной 2 аллее сделал один умник скейт парк. Грохот стоит- все мозги на вылет. Вот и ушли мамы с колясками оттуда. Раньше там были тренажеры, их убрали. У Дизель арены полно места. Почему там не сделали этот скейт парк? Никому бы не мешал. И коляски на велосипедных дорожках не мешали бы.

Гость||

Гость писал(a):

Почему коляска стояла на велосипедной полосе?

Потому что на пешеходной 2 аллее сделал один умник скейт парк. Грохот стоит- все мозги на вылет. Вот и ушли мамы с колясками оттуда. Раньше там были тренажеры, их убрали. У Дизель арены полно места. Почему там не сделали этот скейт парк? Никому бы не мешал. И коляски на велосипедных дорожках не мешали бы.

Назло другим буду вести себя как быдло. Это по пензюкски. Да.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Потому что коммерсы заманивают богатеньких буратино с платёжоспособными папашками.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Уже давно невозможно пользоваться роликами. Мамочки с младенцами ходят поперёк дорожки живыми полицейскими... Собаки бросаются... Да и покрытие уже лет 8 как пришло в негодность.
Мотовилов, как же ты упустил, что твою любимую помойку с Попова, 50 убрали? Ты так гордился, что добился с таким трудом мусорку там. А по поводу роликов и собак, так о душе уже думать пора, а не роликах ползать.

Гость||

А я там своей собакой срать люблю.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Уже давно невозможно пользоваться

> роликами. Мамочки с младенцами ходят поперёк дорожки живыми полицейскими...

> Собаки бросаются... Да и покрытие уже лет 8 как пришло в

> негодность.

Мотовилов, как же ты упустил, что твою любимую помойку

> с Попова, 50 убрали? Ты так гордился, что добился с таким трудом мусорку

> там. А по поводу роликов и собак, так о душе уже думать пора, а не роликах

> ползать.

===================================

Всхрюк колдуна Сырожи. Дырятая колонна в пензенском вузе.

Гость||

Гость писал(a):

А перемещение пешеходов с беспорядочно метущимися детьми и собаками на дорожках, предназначенных для роллеров и велосипедистов, как планируют устранять?
Как,как... написали же - "установкой лежачих полицейских". нефиг в общественном месте на лисапедах всяких ездить!

Гость||

А этот скейтодром с ударами по ушам нормально？Во что превращается Олимпийская аллея？Если парк то парк, если спорт то спорт,определитесь пожалуйста. В центре Олимпийской аллеи так хорошо было...а что теперь. И ночью Окружная в гоночный трек для байкеров превращается, спим в духоте. Странно все это. Сначала многоэтажки строят ,а потом о людях думают.

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Имя: Гость
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