На Олимпийкой аллее будут бороться с лихими самокатчиками

28.06.2022 | 09:47

На Олимпийской аллее в ближайшее время установят «лежачие полицейские». Мера призвана остановить горожан, передвигающихся по пешеходной зоне на самокатах с большой скоростью.

О том, что Олимпийская аллея стала небезопасной из-за лихих самокатчиков, говорили в понедельник, 27 июня, на совещании в гордуме. Пензенцы неоднократно жаловались властям, что некоторые из катающихся нарушают правила, игнорируют специальные дорожки, обустроенные для них.

На совещании было решено внести соответствующие изменения в организацию дорожного движения и установить на центральной аллее не менее шести «лежачих полицейских», а также знаки, предупреждающие о них.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Пензы, принявших участие в опросе, который провели специалисты платформы SuperJob, высказались о введении ограничений для вождения электросамокатов.

Пензенцы считают, что перемещающиеся в пешеходных зонах самокатчики угрожают безопасности и здоровью окружающих, мешают прогулкам. Кроме того, средства передвижения бросают где попало, затрудняя проход.

На данный момент на федеральном уровне необходимая нормативная база по использованию самокатов отсутствует. Пензенская администрация готовит законодательную инициативу на область для упорядочения этого направления, документы хотят разработать к августовской сессии Заксобра.