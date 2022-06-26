Общество

Дорогу к популярному храму в селе Соловцовка хотят отремонтировать

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Жители области пожаловались на страницах губернатора в соцсетях на разбитую дорогу к Сергиевской церкви в селе Соловцовка Пензенского района.

Храм известен тем, что в нем хранятся мощи святого Иоанна Оленевского. Он привлекает множество паломников со всей страны.

«В Соловцовку не повезли по раздолбленной дороге патриарха? Повторно очень прошу обратить внимание на путь к святому земли пензенской Иоанну Оленевскому», - написала главе региона в соцсети «Одноклассники» пользовательница Надежда Анатольевна.

Похожее обращение разместила под постом Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» другая пензячка: «Впечатлила дорога. И она вся такая, а помнится, приезжал губернатор смотреть ее и обещал сделать».

Свои слова она подкрепила снимком проезжей части без асфальтового покрытия, со множеством ям.

Согласно ответу представителя правительства области, дорогу собираются преобразить.

«Администрацией Оленевского сельсовета проектно-сметная документация на ремонт дороги разработана. Начать ремонт планируется в этом году», - сообщили пензенцам.

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Источник — фото Люси Ивановой
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Гость||

За счёт попов?

Гость||

"Популярный" храм - это нечто!

Гость||

Да они все хотят: и с самокатами разобраться, и транспорт обновить, и дороги сделать, а потом выясняется, что нет возможности , не успеют, проекта нет и т.д.

Имя: Гость
Комментарий:

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