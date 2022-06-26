Дорогу к популярному храму в селе Соловцовка хотят отремонтировать

26.06.2022 | 10:45

Жители области пожаловались на страницах губернатора в соцсетях на разбитую дорогу к Сергиевской церкви в селе Соловцовка Пензенского района.

Храм известен тем, что в нем хранятся мощи святого Иоанна Оленевского. Он привлекает множество паломников со всей страны.

«В Соловцовку не повезли по раздолбленной дороге патриарха? Повторно очень прошу обратить внимание на путь к святому земли пензенской Иоанну Оленевскому», - написала главе региона в соцсети «Одноклассники» пользовательница Надежда Анатольевна.

Похожее обращение разместила под постом Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» другая пензячка: «Впечатлила дорога. И она вся такая, а помнится, приезжал губернатор смотреть ее и обещал сделать».

Свои слова она подкрепила снимком проезжей части без асфальтового покрытия, со множеством ям.

Согласно ответу представителя правительства области, дорогу собираются преобразить.

«Администрацией Оленевского сельсовета проектно-сметная документация на ремонт дороги разработана. Начать ремонт планируется в этом году», - сообщили пензенцам.