Перечислены города и районы области с новыми случаями COVID-19

25.06.2022 | 13:28

В субботу, 25 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 34 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Госпитализировано 12 человек.

География заболеваемости распределилась следующим образом: 12 человек заболели в Пензе, 4 - в Заречном, 6 - в Кузнецком районе, 3 - в Колышлейском, по 2 - в Пензенском и Сердобском, по 1 - в Белинском, Бессоновском, Малосердобинском, Нижнеломовском и Сосновоборском.

23 июня случаи COVID-19 также подтвердились в Пензе и Заречном, а кроме того, в пяти районах области: Сердобском, Никольском, Каменском, Мокшанском и Пензенском.

С начала эпидемии в регионе подтверждено 187 770 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 181 428 пациентов, из которых 48 выписались 24 июня.

Скончалось за это время 5 947 человек. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне (более 150 случаев на 100 000 населения за 7 суток).