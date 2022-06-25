Итоги недели: животные на дорогах, ливень с градом и заборы повсюду

25.06.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Животные на дорогах Пензы - лидеры топа.

За прошедшие семь дней случаев оказалось слишком много.

На Бауманском путепроводе водитель встретился с косулей и пропустил «пешехода».

По улице Луначарского лось промчался прямо между потоками машин, а на улице Долгорукова его собрат перепрыгнул через капот оказавшегося на пути авто.

Проспект Строителей успешно пересекло утиное семейство.

Водители призывают друг друга быть настороже.

Разгул стихии тоже вызвал оживленную полемику читателей портала, прочно заняв вторую позицию.

22 июня на Пензу обрушился ливень с градом. Многие улицы затопило: канализация не справилась.

На Московской из-под земли забил фонтан. Мощные потоки снесли установленные там самокаты.

Реки образовались в Арбекове, на Шуисте, Южной Поляне, в Терновке.

Нелегко пришлось и водителям, и пассажирам маршруток и легковых авто: потоки воды проникали внутрь.

Третье место закрепили за собой заборы вдоль дорог.

Пензенцы недовольны новыми ограждениями: зачастую их установка противоречит здравому смыслу.

Например, у ТЦ «Южный» на улице Калинина забор перекрывает выход на тротуар.

На перекрестке Сухумской и Терновского осложнен заезд для матерей с колясками.

Депутат гордумы заявил: там, где заборы по-настоящему нужны, их нет, а на те, что ставятся без необходимости, тратятся бюджетные средства.