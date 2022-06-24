Общество

В госархиве открыли выставку, посвященную Дню памяти и скорби

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В Пензе сохранилось письмо, написанное рукой великого военачальника. Отправитель - Маршал Советского Союза Георгий Жуков, получатель - Иван Горюшкин-Сорокопудов. Пензенский живописец и преподаватель художественного училища в 1942-м в преддверии Нового года отправил Георгию Константиновичу подарок.

«Очень красивый и дорогой портсигар, от чистого сердца как защитнику Родины, а он в ответ прислал письмо и фотографию с благодарностью за подарок», - рассказала начальник отдела Госархива Пензенской области Светлана Петрина.

Этот экспонат государственного архива видели не многие. Документ довольно старый, поэтому посетителям его показывают нечасто. Но вот сотрудникам одной из организаций повезло - они смогли рассмотреть письмо в мельчайших деталях. В хранилище открылась выставка, посвященная Дню памяти и скорби. Телеграммы, вырезки из печатных изданий - все времен Второй мировой.

Также посетители побывали в хранилищах. Здесь многим документам несколько веков. Например, метрическая книга - один из самых старых экспонатов.

«Было очень интересно. Такие документы, наверное, никто еще и не видел. У некоторых вообще никогда не получается попасть в архив и тем более посмотреть, ознакомиться с оригиналами тех времен», - отметила хранитель фондов музея энергетики Вера Игнатова.

В фондах госархива находится огромное количество документов, связанных со Второй мировой. На выставке представили лишь малую часть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Очень своевременно, однако.

Гость||

Опять зуфяр там рогами бьёт?

Имя: Гость
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