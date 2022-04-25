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Общество

В районах Пензенской области за сутки выявили 4 случая COVID-19

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В понедельник, 25 апреля, в регионе подтвердилось 129 новых случаев коронавируса, причем почти все - в областном центре.

В Пензе зарегистрировали 121 зараженного, еще 4 - жители Заречного, оставшиеся 4 человека - из районов области: Спасского, Земетчинского, Наровчатского и Нижнеломовского.

За сутки госпитализация потребовалась семерым инфицированным.

«24 апреля выздоровевших 96 человек. Итого выздоровевших - 177 290. Умерших - 7 (5 767). Случаев подтвержденной COVID - 183 983», - уточнили в региональном оперативном штабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 22 апреля, Пензенская область находится в красной зоне с уровнем коллективного иммунитета 60,1% и не соответствует ни одному из критериев региона, свободного от COVID-19, даже по охвату тестированием не менее 300 на 100 тыс. населения, как было ранее.

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