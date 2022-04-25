Пензенцы в течение недели смогут примерить на себя роль звонаря

25.04.2022 | 19:50

Лишь раз в год появляется возможность попасть туда, где простые прихожане - редкие гости, и примерить на себя роль звонаря. После Пасхи отмечается звонильная неделя, праздник музыки, в котором каждый сможет принять участие.

Путь на колокольню непростой, необходимо пройти несколько сотен ступенек, однако вид, открывающийся оттуда, того стоит. Но не наслаждаться пейзажами идут православные. Сердце высокой башни перед Спасским кафедральным собором - огромный колокол. Только его язычок весит несколько сотен килограммов, масса купола - 8 тонн. Звон слышно на километры.

Каждый день в течение недели после утреннего и вечернего богослужений Аркадий Царан вместе с прихожанами поднимается на самый верх колокольни. Для начинающих звонарей открытый урок на открытом воздухе. Получается у всех по-разному.

«Я из них сразу формирую группу звонарей, и мы звоним. У многих здорово получается с первого раза», - отметил звонарь Спасского кафедрального собора Аркадий Царан.

Музыкальный инструмент весом в несколько тонн привлекает людей совершенно разного возраста.

«Здесь очень красиво, можно обозреть весь город. Это невероятные ощущения - услышать колокола прямо здесь, вживую, посмотреть на них», - рассказала жительница г. Пензы Валентина Кухнина.

Но не так все просто, как кажется на первый взгляд, говорят новички. Извлечь звук из колокола - дело не из легких.

«Нужно обладать большой физической силой, чтобы звонить. Попробовал на себе, буквально несколько минут, но руки уже устают», - поделился житель г. Пензы Арнольд Айдинян.

Тренироваться можно в течение недели, а потом лишь через год.