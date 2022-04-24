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Общество

Стало известно, подорожает ли в регионе проезд в пригородных поездах

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В Пензенской области пообещали пока не менять цену на проезд в пригородных поездах. Неизменной стоимость должна остаться до конца 2022 года.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.Пензенская область» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

«Федеральные льготники (инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и другие) могут ездить в пригородных поездах бесплатно. Все региональные льготы тоже сохраняются», - отмечается в посте.

Кроме того, пензенцам напомнили, что право на бесплатный проезд имеют дети до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области для льготников установили 50%-ю скидку на проезд в пригородных поездах. Мера соцподдержки начала действовать 20 апреля и сохранится до 30 октября.

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