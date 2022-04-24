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Общество

Пензенцам рассказали, в какой отрасли были высокие зарплаты в 2021 году

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В Пензенской области в 2021 году наибольшие зарплаты были у жителей, занимающихся профессиональной и научной деятельностью.

Такие выводы сделали эксперты ria.ru, составившие рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях.

Специалисты отметили, что в среднем пензенцы, занятые в вышеуказанных сферах, получали 42 000 рублей в месяц.

По уровню зарплат в различных отраслях Пензенская область расположилась на 75-м месте из 85. Согласно рейтингу, профессиональная и научная деятельность лучше оплачивается в Амурской области (92 000 рублей), Ленинградской (63 000 рублей), Челябинской (52 000 рублей) и Саратовской (46 000).

Выше всего зарплаты в добывающей отрасли. К примеру, в Сахалинской области такие работники получают в среднем 206 000 рублей в месяц, в Чукотском автономном округе - 136 000, в Тюменской области - 134 000.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

У нас у рабов нет высоких зарплат, может у чиновников и депутатов только

Гость||

Работники штрафодобывающей и откатораспилочной отрасли опять были самыми многополучающими.

Гость||

У депутатов

Гость||

У неживых героев неплохие зарплаты.

Имя: Гость
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