Пензенцам рассказали, в какой отрасли были высокие зарплаты в 2021 году

24.04.2022 | 11:01

В Пензенской области в 2021 году наибольшие зарплаты были у жителей, занимающихся профессиональной и научной деятельностью.

Такие выводы сделали эксперты ria.ru, составившие рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях.

Специалисты отметили, что в среднем пензенцы, занятые в вышеуказанных сферах, получали 42 000 рублей в месяц.

По уровню зарплат в различных отраслях Пензенская область расположилась на 75-м месте из 85. Согласно рейтингу, профессиональная и научная деятельность лучше оплачивается в Амурской области (92 000 рублей), Ленинградской (63 000 рублей), Челябинской (52 000 рублей) и Саратовской (46 000).

Выше всего зарплаты в добывающей отрасли. К примеру, в Сахалинской области такие работники получают в среднем 206 000 рублей в месяц, в Чукотском автономном округе - 136 000, в Тюменской области - 134 000.