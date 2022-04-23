Итоги недели: доходы депутатов, самокаты в центре, подготовка к Пасхе

23.04.2022 | 22:10

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет касается доходов депутатов за 2021 год.

Согласно декларациям, рекордные показатели установлены в областном Заксобре. Больше всех там получил Федор Тощев (581 млн руб.), а меньше всех - Вадим Калинин (0 рублей).

В городской думе самым богатым оказался Дмитрий Акимов (308 млн рублей), самым бедным - Виктор Хомец (25 рублей). В целом анализ годового дохода дает основания полагать, что финансовое положение большинства пензенских депутатов улучшилось.

Второй сюжет - об электросамокатах на Московской улице.

Некоторые пензенцы недовольны тем, что в центре применяют такие средства передвижения. Во-первых, пользователи бросают самокаты где попало, тем самым преграждая путь пешеходам. Во-вторых, о спокойной прогулке по пензенскому Арбату не может быть и речи. Люди вынуждены постоянно озираться и следить, чтобы их не сбили.

По мнению одной из горожанок, бизнес выстроили в ущерб остальным гражданам. «Улица Московская должна оставаться пешеходной», - считает женщина.

Третья главная новость - подготовка к Пасхе.

Она идет полным ходом. В воскресенье в Спасском соборе состоится торжественное богослужение. Также желающие смогут поучаствовать в крестном ходе.

По традиции на Пасху принято красить яйца. Для этих целей в помощь пензенцам начали продавать луковую шелуху. Правда, цена на нее оказалась в пять раз выше, чем на сам лук - 299 руб. за кило.

Также на Пасху многие навещают могилы усопших родственников. На кладбищах развернулась несанкционированная торговля цветами.