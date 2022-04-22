Сетевое издание|18+|Пятница|22 апр 2022|19:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе рассказали, кого из горожан ждут в налоговой службе

Печать
Telegram

Кто успеет - сохранит свои деньги и нервы. Чуть меньше двух недель остается до окончания срока ежегодной декларационной кампании. Это значит, что граждане должны не позднее 4 мая обратиться в налоговую службу и отчитаться о доходах физических лиц за 2021-й. Речь идет не только о тех, кто продал квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, находившиеся в собственности, но и о других.

«Имеющих доходы и получивших доходы от источников за пределами Российской Федерации, в случае получения в дар имущества, транспортных средств, акций, недвижимого имущества, кроме случаев дарения между близкими родственниками», - сообщила начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы Ирина Батракова.

Декларацию обязаны представить индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. Есть и новшества, вступившие в силу с 1 января этого года.

«Если у физических лиц произошло отчуждение недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей и иного имущества на сумму до 250 тысяч, например транспортного средства или иного какого-то имущества в год, то такие физические лица в 2022 году за 2021 год освобождаются от представления налоговой декларации», - пояснила Ирина Батракова.

Также это касается улучшивших свои жилищные условия семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Декларацию по налогу на доходы физических лиц можно подать разными способами: в интернете - с помощью портала госуслуг или через личный кабинет налогоплательщика, прийти с паспортом в МФЦ или в одно из подразделений УФНС либо отправить документы почтой. К тем, кто этого не сделает, после 4 мая 2022 года будут применяться штрафные санкции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте