В Пензе рассказали, кого из горожан ждут в налоговой службе

22.04.2022 | 19:07

Кто успеет - сохранит свои деньги и нервы. Чуть меньше двух недель остается до окончания срока ежегодной декларационной кампании. Это значит, что граждане должны не позднее 4 мая обратиться в налоговую службу и отчитаться о доходах физических лиц за 2021-й. Речь идет не только о тех, кто продал квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, находившиеся в собственности, но и о других.

«Имеющих доходы и получивших доходы от источников за пределами Российской Федерации, в случае получения в дар имущества, транспортных средств, акций, недвижимого имущества, кроме случаев дарения между близкими родственниками», - сообщила начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы Ирина Батракова.

Декларацию обязаны представить индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. Есть и новшества, вступившие в силу с 1 января этого года.

«Если у физических лиц произошло отчуждение недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей и иного имущества на сумму до 250 тысяч, например транспортного средства или иного какого-то имущества в год, то такие физические лица в 2022 году за 2021 год освобождаются от представления налоговой декларации», - пояснила Ирина Батракова.

Также это касается улучшивших свои жилищные условия семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Декларацию по налогу на доходы физических лиц можно подать разными способами: в интернете - с помощью портала госуслуг или через личный кабинет налогоплательщика, прийти с паспортом в МФЦ или в одно из подразделений УФНС либо отправить документы почтой. К тем, кто этого не сделает, после 4 мая 2022 года будут применяться штрафные санкции.