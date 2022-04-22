Стартовала социальная программа для военных, силовиков и членов их семей

22.04.2022 | 15:29

Группа компаний «Территория жизни» объявила о старте программы социальной поддержки на приобретение жилья с выгодой до 10%*.

В портфеле ГК «Территория жизни» уже есть успешные социальные проекты «Мед. капитал» для медицинских работников и «Smart-капитал» для семей с детьми, с помощью которых приобрели квартиры 194 семьи.

22 апреля стартовала новая социальная программа. Льготными условиями на приобретение объектов недвижимости в жилых комплексах группы компаний «Территория жизни» смогут воспользоваться следующие категории граждан*:

- курсанты и сотрудники военных училищ, студенты и сотрудники военных кафедр, члены их семей - для них выгода составит 3%;

- сотрудники оборонных предприятий - выгода 3%;

- военнослужащие, солдаты срочной службы, сотрудники силовых структур и правоохранительных органов, члены их семей - выгода 5%;

- для военнослужащих - участников специальной операции и членов их семей выгода на приобретение жилья составит до 10%.

Для участия в программе доступны квартиры в ЖК «Лугометрия» и ЖК «Арбековская застава» - как строящееся, так и готовое жилье с отделкой. Застройщик работает с военной ипотекой, также участники программы могут воспользоваться и другими предложениями компании.

Квартиры в жилых комплексах сдаются с чистовой отделкой Smart Pro, с вариантом которой можно ознакомиться в Рум-туре. В нее входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат светлых тонов, в дополнение к отделке идет стиральная машина. В отделку «Все включено» дополнительно входит кухонный гарнитур и бытовая техника.

С примерами отделки «Все включено» также можно ознакомиться онлайн в Рум-туре.

ГК «Территория жизни» с заботой о покупателях предлагает выгодные для всех условия и оптимальные варианты приобретения жилья. Подробную информацию о социальных программах и предложениях банков-партнеров можно узнать в офисах продаж ГК «Территория жизни» по адресам: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29; ул. Ульяновская, 91а, с 9:00 до 21:00 без выходных. Предварительно следует записаться по телефону 8 (8412) 203-000. Сайт компании - территорияжизни.рф.

*В рамках «Социальной программы для военнослужащих, сотрудников силовых структур и членов их семей» предоставляется скидка на приобретение жилья до 10%.

Для участия в акции необходимо представить документы, подтверждающие прохождение службы, место учебы или работы, военный билет, степень родства (свидетельство о рождении (для родителей), свидетельство о браке (для супругов)). Подать заявление на участие - в офисе продаж ГК «Территория жизни». Применяется с акцией «Smart-рассрочка». Скидка не суммируется с другими акциями и бонусными предложениями. Максимальный размер скидки - 10%. Застройщик ООО «Застава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции с 22.04.2022 по 31.05.2022. Подробности акции на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7(8412) 203-000.