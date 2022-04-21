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Общество

За неделю к медикам обратились 22 укушенных клещами жителя области

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С начала сезона активности клещей, стартовавшего в Пензенской области 6 апреля, к медикам обратилось 25 пострадавших от нападения членистоногих, в том числе 6 детей. Причем 22 случая зарегистрированы за последнюю неделю, с 14-го по 21-е число.

На 21 апреля в лабораториях исследовали 33 клеща, снятых с людей. Четыре из них оказались заражены и являлись переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. На минувшей неделе носителей ИКБ в лабораторно исследованных клещах не регистрировалось.

В I квартале 2022 года в регионе диагностированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом - один в Наровчатском районе, другой в Пензе. Оба пациента заразились в сезон 2021 года, выявление было поздним из-за длительной инкубации.

«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - напомнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Соблюдение правил безопасности особенно актуально для любителей «тихой охоты», уже открывших сезон сбора первых грибов - строчков.

В Пензе сдать клеща на исследование можно по адресам:

- ул. Лермонтова, 36, по будням с 8:30 до 16:00;

- ул. Маршала Крылова, 3, по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам - с 8:30 до 13:00;

- 4-й проезд Терновского, 3, по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30.

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Гость||

это теперь значит на клещей будет очереной налет, я клещ и поэтому меня это сильно тревожит

Гость||

отстаньте от клещей это добрые лесные великаны

Имя: Гость
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