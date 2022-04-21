В Пензе за сутки зарегистрировали 56 человек с коронавирусом

21.04.2022 | 14:13

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 141 новый случай коронавируса.

56 из них - в Пензе, 20 - в Сердобском районе, по 9 - в Пензенском и Кузнецком, 8 - в Бековском, по 7 - в Колышлейском районе и городе Заречном, по 5 - в Белинском и Шемышейском районах, 4 - в Иссинском, по 2 - в Бессоновском, Лопатинском, Пачелмском и Сосновоборском, по 1 - в Каменском, Камешкирском и Нижнеломовском.

Как сообщил региональный оперштаб, за сутки госпитализация потребовалась 43 жителям региона с коронавирусом.

«20 апреля выздоровевших 241 человек. Итого выздоровевших - 176 798. Умерших - 7 (5 743). Случаев подтвержденной COVID - 183 450», - уточнили в оперштабе.