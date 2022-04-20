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Общество

В Пензе рассказали о стоимости аренды торговых мест на улицах

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Павильоны для торговли квасом пока закрыты, но даже одно их появление на улицах Пензы уже радует. Это означает, что скоро лето, будет жарко, а в подобных конструкциях горожанам будут предлагать мороженое и прохладительные напитки. Сезон практически начался.

Квасом на улицах Пензы уже можно торговать, но пока погода не способствует открытию киосков. А вот реализовывать мороженое на свежем воздухе, а также фрукты, овощи и бахчевые планируется с 1 мая.

В то время как администрация города еще проводит аукционы по продаже мест для сезонной торговли, некоторые площадки уже нашли своих арендаторов.

«У нас еще остались непроторгованными около 80 мест, 44 места под бахчевые группы, фрукты и овощи и 38 под продукты промышленной группы. Стоимость аренды колеблется от четырех с половиной тысяч до 250 тысяч», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Роман Поликарпов.

Цена зависит от расположения объекта и количества претендентов на него. Бизнесмены, желающие торговать водой, квасом и мороженым, могут подать обращение в администрацию города.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Как то посовременнее нужно...домик на курьих ножках...

Гость||

БОЛЬШЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ!

Имя: Гость
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