В Пензе годовой доход депутата гордумы составил 25 рублей

20.04.2022 | 11:10

Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

У восьми из них финансовое положение ухудшилось.

Возглавляет антирейтинг Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек (в 2020-м было 156 тыс. 149, в 2019-м - 52 тыс.). Ему принадлежит только автомобиль «Лада», в пользовании - квартира (63,2 кв. м).

На втором месте - Елена Мещерякова, сообщившая о доходе в 419 тыс. 354 рублей (в 2020-м - 688 тыс. 740). Она владеет квартирой (47,8 кв. м) и долей в квартире (103,9 кв. м).

На третьем - Денис Желиховский, за год он получил 689 тыс. 982 рубля (в 2020-м - 4 млн 261 тыс. 220). У него есть земельный участок (2 999 кв. м), квартира (122,5 кв. м) и гараж (26,6 кв. м). Машины у депутата нет.

Валерий Савельев задекларировал доход в размере 993 тыс. 529 рублей (в 2020-м - 1 млн 239 тыс. 100). У депутата есть земельный участок (1 388 кв. м), жилой дом (154,6 кв. м), доля в квартире (46,7 кв. м) и квартира (28,8 кв. м). Владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

Алексей Рогонов указал в документе сумму 1 млн 128 тыс. 43 рубля (в 2020-м - 1 млн 736 тыс. 976). Он располагает двумя квартирами (97,2 и 36,9 кв. м) и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Заместитель главы города Юрий Зиновьев получил 5 млн 130 тыс. 579 рублей (в 2020-м - 6 млн 401 тыс. 613). Депутат владеет 3 земельными участками (3 082 кв. м), 2 квартирами (38 и 51,6 кв. м), 3 нежилыми помещениями (34,2, 50,1 и 294,8 кв. м) и 1 зданием (305,2 кв. м), подземным газопроводом низкого давления (107 кв. м), моторной лодкой и прицепом к легковым автомобилям.

Ольга Изранова в 2021-м получила 15 млн 211 тыс. 980 рублей (в 2020-м - 18 млн 878 тыс. 835). Ей принадлежат три земельных участка (907, 9 991 и 10 000 кв. м), жилой дом (410,1 кв. м) и две квартиры (34,1 и 34,4 кв. м).

Снизился доход и у Романа Петрухина - 18 млн 478 тыс. 456 рублей (в 2020-м - 27 млн 167 тыс. 280). Из собственности у него только автомобиль Renault Megane.

Дарья Орлова, ставшая депутатом гордумы в январе 2022 года после ухода Оксаны Милаевой, в 2021-м получила 122 тыс. 76 рублей. У нее нет собственности.

Андрей Рудской, занявший депутатское кресло в ноябре 2021-го после ухода Александра Рогожкина, задекларировал 156 тыс. 342 рубля. Собственности нет.