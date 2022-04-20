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Общество

В Пензе годовой доход депутата гордумы составил 25 рублей

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Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

У восьми из них финансовое положение ухудшилось.

Возглавляет антирейтинг Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек (в 2020-м было 156 тыс. 149, в 2019-м - 52 тыс.). Ему принадлежит только автомобиль «Лада», в пользовании - квартира (63,2 кв. м).

На втором месте - Елена Мещерякова, сообщившая о доходе в 419 тыс. 354 рублей (в 2020-м - 688 тыс. 740). Она владеет квартирой (47,8 кв. м) и долей в квартире (103,9 кв. м).

На третьем - Денис Желиховский, за год он получил 689 тыс. 982 рубля (в 2020-м - 4 млн 261 тыс. 220). У него есть земельный участок (2 999 кв. м), квартира (122,5 кв. м) и гараж (26,6 кв. м). Машины у депутата нет.

Валерий Савельев задекларировал доход в размере 993 тыс. 529 рублей (в 2020-м - 1 млн 239 тыс. 100). У депутата есть земельный участок (1 388 кв. м), жилой дом (154,6 кв. м), доля в квартире (46,7 кв. м) и квартира (28,8 кв. м). Владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

Алексей Рогонов указал в документе сумму 1 млн 128 тыс. 43 рубля (в 2020-м - 1 млн 736 тыс. 976). Он располагает двумя квартирами (97,2 и 36,9 кв. м) и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Заместитель главы города Юрий Зиновьев получил 5 млн 130 тыс. 579 рублей (в 2020-м - 6 млн 401 тыс. 613). Депутат владеет 3 земельными участками (3 082 кв. м), 2 квартирами (38 и 51,6 кв. м), 3 нежилыми помещениями (34,2, 50,1 и 294,8 кв. м) и 1 зданием (305,2 кв. м), подземным газопроводом низкого давления (107 кв. м), моторной лодкой и прицепом к легковым автомобилям.

Ольга Изранова в 2021-м получила 15 млн 211 тыс. 980 рублей (в 2020-м - 18 млн 878 тыс. 835). Ей принадлежат три земельных участка (907, 9 991 и 10 000 кв. м), жилой дом (410,1 кв. м) и две квартиры (34,1 и 34,4 кв. м).

Снизился доход и у Романа Петрухина - 18 млн 478 тыс. 456 рублей (в 2020-м - 27 млн 167 тыс. 280). Из собственности у него только автомобиль Renault Megane.

Дарья Орлова, ставшая депутатом гордумы в январе 2022 года после ухода Оксаны Милаевой, в 2021-м получила 122 тыс. 76 рублей. У нее нет собственности.

Андрей Рудской, занявший депутатское кресло в ноябре 2021-го после ухода Александра Рогожкина, задекларировал 156 тыс. 342 рубля. Собственности нет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Хомец явно что-то захомячил...

Гость||

И что, остальные думчане не помогли нищему? Могли бы и скинуться. Жадины-говядины.

Гость||

Хомец-настоящий народный избранник в этом гадюшнике, людям реально помогает, его честно выбрали, а Изранова с 15 лямками пролезла туда за мзду, для неё несколько человек отказались по очереди от мандата, выбрали одного, а посадили к кормушке ее, такая баба неприятная, свои делишки обделывать туда влезла, а людей в упор не видит, тьфу!

Гость||

Зиновьев жадный как гобсек, его тесть прет, а так бы вышибли его давно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек
Доход - 2 р. 11 коп. в месяц однако.

Гость||

А есть там приятные? Хомец работает всерую налоги не платит.

Гость||

Гость писал(а):

Хомец явно что-то захомячил...

Он прохиндей. Под следствие его!

Гость||

Гость писал(а):

А есть там приятные? Хомец работает всерую налоги не платит.

А тех людей, которые его поддерживают, он рано или поздно "кидает". И его помощник Падалкин такой же.

Гость||

Хомец слишком мутный чел. Надо его пробить.

Гость||

Гость писал(а):

> Хомец явно что-то захомячил...

Есть смысл поработать налоговой ...

Гость||

Чем он за квартиру платит? и налог за машину? или он не платит налоги мутный тип) за счет кого он живет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возглавляет антирейтинг Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек
Это шутка такая? И не стыдно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возглавляет антирейтинг Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек
Он кстати метит в депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

Гость||

Там все прохиндеи! Кто там честный? Серпентарий сплошной!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2022 11:52|

penzainform.ru писал(a):

Возглавляет антирейтинг Виктор Хомец, который задекларировал 25 рублей 37 копеек

Он кстати метит в депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

Вот и отлично, может для людей закон примет хороший!

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Имя: Гость
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