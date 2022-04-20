Большинство новых случаев COVID-19 выявили в Пензе и Кузнецком районе

20.04.2022 | 13:18

В среду, 20 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 138 случаев, госпитализированы 45 пациентов.

79 заразившихся - жители Пензы, 20 - Кузнецкого района, 12 - Городищенского, 9 - Никольского.

Также в суточную статистику вошли ЗАТО Заречный (8 новых случаев), Камешкирский (6), Неверкинский (2), Каменский и Пензенский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердилось 183 309 случаев COVID-19. Медики сообщили о выздоровлении 176 557 жителей области (+187 за сутки) и гибели от инфекции 5 736 (+8).