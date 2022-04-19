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Общество

За сутки в регионе зарегистрировали 140 пациентов с коронавирусом

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 140 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

За 24 часа медики госпитализировали 27 заразившихся.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (59 новых случаев), Каменский (14), Бессоновский (9) районы.

По 8 пациентов прибавилось в Колышлейском, Пензенском, Тамалинском районах, 6 - в ЗАТО Заречный, 5 - в Никольском районе, по 4 - в Городищенском, Башмаковском, по 3 - в Бековском, Сердобском, по 2 - в Лунинском, Мокшанском, Кузнецком, по 1 - в Иссинском, Неверкинском, Сосновоборском.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 183 171 случай коронавируса. Известно о 176 370 выздоровевших (+375 выписано за сутки) и 5 728 скончавшихся пациентах (+9).

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Гость||

А с бешенством какова обстановка?

Гость||

Отменяйте уже маски!

Гость||

Гость писал(a):

А с бешенством какова обстановка?
Щас бешеные маскобараны отметятся.

Имя: Гость
Комментарий:

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