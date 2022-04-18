В Пензенской области за сутки выявили 147 случаев коронавируса

18.04.2022 | 13:20

В понедельник, 18 апреля, стало известно, что в Пензенской области выявили еще 147 случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Среди новых зараженных 51 человек - жители Пензы, 17 - Кузнецкого района, 12 - Сердобского, 11 - Каменского, 10 - города Заречного, 9 - Белинского района, 8 - Пензенского, 6 - Бессоновского, 4 - Малосердобинского, по 3 - Пачелмского и Башмаковского, по 2 - Спасского, Сосновоборского и Шемышейского, по 1 - Земетчинского, Иссинского, Камешкирского, Колышлейского, Лунинского, Мокшанского и Тамалинского.

За сутки госпитализация потребовалась 17 жителям региона с COVID-19.

«17 апреля выздоровевших 82 человека. Итого выздоровевших - 175 995. Умерших - 8 (5 719). Случаев подтвержденной COVID - 183 031», - уточнили в оперштабе.