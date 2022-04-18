Мэр поручил вычищать грязь в отдаленных микрорайонах Пензы.

18.04.2022 | 14:13

Ранним утром понедельника, 18 апреля, представители администрации Пензы во главе с мэром устроили объезд города, чтобы проверить, везде ли наведен порядок.

В итоге нарекания вызвал склон возле реки на улице Литвинова Поляна, 35. Решено организовать там субботник с привлечением сотрудников расположенных поблизости предприятий.

На той же улице, а также на Совхозной необходимо очистить от мусора зеленые зоны вдоль дорог, опилить аварийные деревья.

Кроме того, требуют внимания остановочные павильоны, которые следует привести в порядок.

«В прилотковой части дорог, заездных карманах надо оперативнее убирать грязь и песок, чтобы не допустить образования пыли. Нужно отработать участки и в отдаленных микрорайонах города», - процитировала Александра Басенко пресс-служба мэрии.

Ранее пензенцы жаловались в соцсети «ВКонтакте» на грязные остановки. 16 апреля администрация города ответила, что МУП «Аншлаг» приступил к их помывке. Сообщалось что работы выполнены на улицах Кирова, Карпинского, Окружной, проспектах Победы, Строителей и по другим адресам. Приведение в порядок остановок в Арбекове запланировано на май.