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Общество

Мэр поручил вычищать грязь в отдаленных микрорайонах Пензы

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Ранним утром понедельника, 18 апреля, представители администрации Пензы во главе с мэром устроили объезд города, чтобы проверить, везде ли наведен порядок.

В итоге нарекания вызвал склон возле реки на улице Литвинова Поляна, 35. Решено организовать там субботник с привлечением сотрудников расположенных поблизости предприятий.

На той же улице, а также на Совхозной необходимо очистить от мусора зеленые зоны вдоль дорог, опилить аварийные деревья.

Кроме того, требуют внимания остановочные павильоны, которые следует привести в порядок.

«В прилотковой части дорог, заездных карманах надо оперативнее убирать грязь и песок, чтобы не допустить образования пыли. Нужно отработать участки и в отдаленных микрорайонах города», - процитировала Александра Басенко пресс-служба мэрии.

Ранее пензенцы жаловались в соцсети «ВКонтакте» на грязные остановки. 16 апреля администрация города ответила, что МУП «Аншлаг» приступил к их помывке. Сообщалось что работы выполнены на улицах Кирова, Карпинского, Окружной, проспектах Победы, Строителей и по другим адресам. Приведение в порядок остановок в Арбекове запланировано на май.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решено организовать там субботник с привлечением сотрудников расположенных поблизости предприятий.
Ничего умнее придумать не смог?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, требуют внимания остановочные павильоны, которые следует привести в порядок.
Приводи, Туапсенко, в чем проблема? Нанимай спецслужбы, и вперед! Привыкли к использованию принудительного труда бюджетников, безмозглые!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решено организовать там субботник с привлечением сотрудников расположенных поблизости предприятий.
Стесняюсь спросить, какие у нас в Пензе предприятия? Они ещё есть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решено организовать там субботник с привлечением сотрудников расположенных поблизости предприятий
По какой статье привлекать собираются? Как суточников?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр поручил вычищать грязь в отдаленных микрорайонах Пензы.
А разве для того что бы убрать грязь в городе для этого нужно специальное поручение мэра ? Это показывает что профильные чиновники подходят к исполнению своих обязанностей халатно и просто не исполняют их , может пора увольнять их по статье?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр поручил вычищать грязь в отдаленных микрорайонах Пензы.
А разве для того что бы убрать грязь в городе для этого нужно специальное поручение мэра ? Это показывает что профильные чиновники подходят к исполнению своих обязанностей халатно и просто не исполняют их , может пора увольнять их по статье?

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, какие у нас в Пензе предприятия? Они ещё есть?
Наверное это работники магазинов .)

Имя: Гость
Комментарий:

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