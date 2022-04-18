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Общество

Betonium («СМЦ») вошел в перечень системообразующих организаций

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Группа компаний «Территория жизни», крупнейший застройщик региона по объемам текущего строительства, активно развивает собственную производственную базу - smart-завод Betonium (ООО «СМЦ»).

Особенно значимым стал тот факт, что предприятие вошло в число системообразующих организаций региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко.

«Smart-завод Betonium - одно из ведущих предприятий по производству железобетонных изделий и домокомплектов в Поволжье. Betonium оснащен современным технологичным оборудованием от брендов Simem, EVG и Elematic. Сейчас наше предприятие полностью обеспечивает материалами не только строящиеся жилые комплексы группы компаний «Территория жизни», но и многие строительные объекты города и области», - отметил генеральный директор завода Betonium Андрей Галкин.

Использование новейших технологий и оборудования позволяет изготавливать продукцию по четко заданным параметрам. А собственный парк специального транспорта обеспечивает своевременную доставку на строительные объекты. Завод имеет роботизированные и автоматизированные линии, собственную лабораторию и четко выстроенную систему логистики.

Betonium является крупным налогоплательщиком, обеспечивая работой более чем 400 специалистов различных профессий.

Все они получают белую заработную плату и трудоустроены в соответствии с ТК РФ, также предоставляется стартовый капитал до 1 млн рублей на покупку квартиры в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия».

ГК «Территория жизни» поздравляет весь коллектив smart-завода Betonium с важным событием для развития города и области, благодарит за вклад в строительную отрасль и повышение стабильности социально-экономической системы региона.

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