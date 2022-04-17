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Общество

В Пензенской области за сутки выявили 151 случай коронавируса

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В Пензенской области на воскресенье, 17 апреля, зарегистрировали 182 884 случая коронавирусной инфекции. За сутки прибавился 151 пациент.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику заболеваемости вошли Пенза (55 инфицированных), Сердобский (17), Пензенский (13), Земетчинский (11) районы.

Менее 10 случаев инфекции подтвердилось в Шемышейском (9), Бековском, Колышлейском, Мокшанском районах, ЗАТО Заречный (по 6), а также в Бессоновском, Нижнеломовском (по 5), Тамалинском, Спасском (по 4), Кузнецком (2), Пачелмском и Сосновоборском (по 1) районах.

За сутки медики госпитализировали 21 жителя области. Выписаны 166 пациентов (всего с начала эпидемии - 175 919), зарегистрировано 7 смертей от коронавирусной пневмонии (5 711).

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