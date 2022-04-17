Маршруты для пензенских автобусов составят специалисты из Петербурга

Стали известны результаты конкурса на выполнение исследовательской работы «Разработка документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской администрации».
Победителем стало ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» из Санкт-Петербурга.
Уже прошла рабочая встреча специалистов из города на Неве и представителей правительства области.
«В соответствии с техническим заданием разработка документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации предусматривает проведение комплексных транспортных обследований, транспортный анализ территории, разработку транспортной модели Пензенской области и Пензенской городской агломерации и разработку оптимального адресного плана мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок», - поясняется на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» соцсети «ВКонтакте».
Итогом работы специалистов станут документы, на основе которых повысят экономическую эффективность маршрутной сети, снизят смертность на автодорогах и объемы выбросов загрязняющих веществ, обеспечат безопасность перевозок.
Кроме того, будет проработан вопрос повышения скорости движения и обеспечения приоритета пензенского пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что для транспортной реформы областному центру нужны 360 автобусов. Закупать их планировали начать в ноябре 2021 года. Также должны появиться новые АТП. Всего автопарков будет три: в микрорайоне Арбеково неподалеку от трассы М5, в Засечном, а также на базе МП «Автотранс» в Заречном.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
У местных чиновников не хватает ума,чтобы составить маршруты движения автобусов? Обязательно надо привлечь иногородних специалистов? Побольше бабла можно будет в свои карманы напихать?