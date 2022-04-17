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Общество

Маршруты для пензенских автобусов составят специалисты из Петербурга

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Стали известны результаты конкурса на выполнение исследовательской работы «Разработка документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской администрации».

Победителем стало ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» из Санкт-Петербурга.

Уже прошла рабочая встреча специалистов из города на Неве и представителей правительства области.

«В соответствии с техническим заданием разработка документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации предусматривает проведение комплексных транспортных обследований, транспортный анализ территории, разработку транспортной модели Пензенской области и Пензенской городской агломерации и разработку оптимального адресного плана мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок», - поясняется на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» соцсети «ВКонтакте».

Итогом работы специалистов станут документы, на основе которых повысят экономическую эффективность маршрутной сети, снизят смертность на автодорогах и объемы выбросов загрязняющих веществ, обеспечат безопасность перевозок.

Кроме того, будет проработан вопрос повышения скорости движения и обеспечения приоритета пензенского пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что для транспортной реформы областному центру нужны 360 автобусов. Закупать их планировали начать в ноябре 2021 года. Также должны появиться новые АТП. Всего автопарков будет три: в микрорайоне Арбеково неподалеку от трассы М5, в Засечном, а также на базе МП «Автотранс» в Заречном.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

У местных чиновников не хватает ума,чтобы составить маршруты движения автобусов? Обязательно надо привлечь иногородних специалистов? Побольше бабла можно будет в свои карманы напихать?

Гость||

А интерфейс видеокамер в новых автобусах они тоже разработали? Который войдет в единую систему слежки - (Умный город)?

Гость||

Смешно. А что из-за границы не привлечь специалистов?

Гость||

Гость писал(а):

> У местных чиновников не хватает ума,чтобы составить маршруты движения

> автобусов? Обязательно надо привлечь иногородних специалистов? Побольше

> бабла можно будет в свои карманы напихать?

- Вопрос не праздный. Видите: как ловко в подаче этой новости обошли вопрос: а сколько будут стоить их услуги за разработку транспортных маршрутов??? Думаете, питерцы будут работать за спасибо? Им заплатят десятки миллионов рублей, не исключено, что намного больше.

Припоминаю, что лет 10 назад (или чуть больше) городская администрация привлекала какую-то подобную контору на предмет исследования: куда же развиваться городу? То есть, какая окраина будет застраиваться и что будет в центре? У нас, мол, с интеллектуальным напрягом большие проблемы, а вы, мол, профессионалы.

Так вот: эти "исследователи" и "разработчики" побывали здесь, покатались на вертолёте типа чтобы оценить с атмосферы городские широты и вынесли вердикт: городу развиваться в Заводском районе. Что-то там строить-кроить. Кажется, глупее вердикта было невозможно придумать. Но так было.

И городская администрация забыла, скорее всего, об этом печальном опыте. Печальном потому, что варяги-разработчики уехали отсюда с полными чемоданами рублей. Разве не так? А в итоге - пшик, город пошёл в сторону дальней Арбековской заставы и Терновки.

Так что там с оплатой этих услуг, г-н мэр и господа депутаты городской Думы? Кто будет оплачивать банкет и за сколько?

Гость||

А с какой радости частная конторка да ещё из Питера занимается у нас разработками маршрутов? Они что наш город знают? А откуда они знают направления движения пассажиров? Похоже в очередной раз транспортная мафия в лице рейдеров от бизнеса и сросшимися с ними чинуш хочет поиметь народ и бюджет города. А эти барбухайки СИМАЗ на шасси коммерческого грузовика специально поставили на заставку что мы знали что нас ожидает очередной кошмар ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось, что для транспортной реформы областному центру нужны 360 автобусов. Закупать их планировали начать в ноябре 2021 года. Также должны появиться новые АТП. Всего автопарков будет три: в микрорайоне Арбеково неподалеку от трассы М5, в Засечном, а также на базе МП «Автотранс» в Заречном.
Вопросы Мельниченко он все же соизволит ответить для кого конкретно будет покупаться подвижной состав это касается как автобусов так и троллейбусов ????? Почему движение общественного транспорта контролируется исключительно частниками в лице семейств Фоминых-Тюгаевых-Джураевых , а не государственной муниципальной структурой?????

Гость||

Ну подумай почему.

Гость||

Враги кругом и воры, тьфу! Ничего хорошего не будет в ближайшем будущем, одни неудобства для людей и обдираловка!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось, что для транспортной реформы областному центру нужны 360 автобусов. Закупать их планировали начать в ноябре 2021 года. Также должны появиться новые АТП.
Мимо гос. программ мы похоже снова пролетаем и получается что всю эту реформу будет оплачивать бюджет для частных структур интересы которых лоббируют нынешние чиновники? Там вроде Шпигель нары на больничную койку променял, не пора ли федералам сделать ещё один заход на освободившееся место .

Гость||

Гость писал(a):

Смешно. А что из-за границы не привлечь специалистов?
Поммним , как для юридических услуг МУП ППП привлекали иногородних юристов за 70000000руб. Помним как коммунисты подняли хай и быстро сдулись, а 70 миллионов испарились и за одно и ППП.Губернаторы меняются, но дело по распилу местного бюджета процветает. Ничего не меняются в лучшую сторону.

Гость||

Гость писал(a):

А с какой радости частная конторка да ещё из Питера занимается у нас разработками маршрутов? Они что наш город знают? А откуда они знают направления движения пассажиров? Похоже в очередной раз транспортная мафия в лице рейдеров от бизнеса и сросшимися с ними чинуш хочет поиметь народ и бюджет города. А эти барбухайки СИМАЗ на шасси коммерческого грузовика специально поставили на заставку что мы знали что нас ожидает очередной кошмар ?
А где ты видела у нас что то государственное? перевозками тоже частники будут заниматься,потому что частное это эффективно,государственное это деньги в никуда.Водила видя что автобус государственный будет относится к нему плохо,а к частному уже другой подход бережливость и прочее.Вообще надо каждый из 360 автобус отдать в аренду лично водителю под ИП,тогда будет порядок.

Имя: Гость
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