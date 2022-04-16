ЖК «Арбековская застава»: целый год - ипотека от 0,01%

16.04.2022 | 10:41

Сегодня самые весомые аргументы для покупателей жилья - это выгодные условия и стоимость. Причем люди хотят приобрести не только квадратные метры, но и полноценную жилую среду. Да еще и заехать в квартиру как можно скорее.

Задача ответственного девелопера - предоставить своим покупателям качественное жилье на выгодных условиях в сочетании с комфортной средой. Именно такие готовые комплексные решения предлагает группа компаний «Территория жизни».

Низкая ставка по ипотеке от 0,01%* на весь год, комфортный ежемесячный платеж и ключи от готовой квартиры сразу после регистрации сделки - вот главные факторы для принятия решения в пользу предложений от «Территории жизни».

«Например, покупая квартиру в строении № 15Б ЖК «Арбековская застава», клиент получает квартиру с отделкой во введенном в эксплуатацию доме, не только с готовым благоустройством во дворе, но и с полностью реализованной инфраструктурой, о которой расскажем чуть ниже. И все это - на условиях ипотеки от 0,01%* с субсидированием от застройщика», - сообщила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

На квартиры с готовой отделкой в строении № 15Б только сейчас действуют предложения с комфортным ипотечным платежом: за 2-комнатную квартиру площадью 56,72 кв. м. он составит 12 718 р. в месяц*. Жилье сдается с чистовой отделкой Smart Pro. За 3-комнатную квартиру площадью 75,92 кв. м. ежемесячный платеж - 11 909 р. в месяц.

Также есть вариант компактной 1-комнатной квартиры 31,72 кв. м., платеж за которую будет равняться 9 062 р. в месяц.

Это хорошие варианты для тех, кто хочет быстро переехать без каких-либо хлопот с ремонтом - новоселам необходимо будет только перевезти мебель.

«Территория жизни» применяет smart-стандарты строительства и создает комфортную среду на всех уровнях: в домах, во дворах, в квартале и в микрорайоне. ЖК «Арбековская застава» - это проект комплексного развития территории с рядом преимуществ.

1. Местоположение и социальные объекты.

Жилой комплекс располагается в развивающемся микрорайоне Арбеково и имеет хорошую транспортную доступность. Рядом - крупные торговые центры, спортивные и культурные объекты, такие как библиотека им. М. Ю Лермонтова и ДС «Буртасы». На территории ЖК построена школа № 78, детские сады, многоуровневый паркинг, торговые галереи.

В шаговой доступности от школы располагается 11-е строение 6-го микрорайона Арбеково. На квартиры в «доме у школы» также действуют условия льготной ипотеки от 0,01%. Четвертая очередь этого строения уже введена в эксплуатацию, жители получают ключи.

Тем, у кого есть свой бизнес или планы по его открытию, рекомендуют присмотреться к готовым помещениям в ЖК «Арбековская застава». Совсем недавно была завершена отделка двух коммерческих помещений в «доме у школы». Подробнее о новых объектах и коммерческой недвижимости - в материале на сайте компании.

2. Благоустроенная территория.

Современная пешеходная аллея с игровым оборудованием Kompan - настоящий центр притяжения для жителей микрорайона. Здесь интересные детские площадки и место для прогулок и отдыха. Проект аллеи был номинирован на звание «Лучшая пешеходная улица от застройщика» на конкурсе ТОП-ЖК и получил награду за удобство расположения.

Новоселы «Арбековской заставы» рассказывают: «Гуляем здесь с детьми каждый день, это место, где ребятишкам есть где поиграть, а взрослым - спокойно отдохнуть после работы».

3. Smart-дома.

Особенно важно, что комфортная среда внутри ЖК сочетается и с комфортом современных smart-домов от «Территории жизни». Так, например, в 15-х строениях «Арбековской заставы» - просторные подъезды, вход в которые выполнен с уровня земли, что очень удобно при въезде с коляской. Рядом с домами - многоуровневый паркинг, а на первом этаже строения № 15Б находится современный детский сад.

4. Квартиры с готовой отделкой Smart Pro.

ГК «Территория жизни» следует современным трендам и предлагает квартиры с готовой отделкой. В Smart Pro уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат светлых тонов. В квартирах - большие окна, что делает комнаты просторными и светлыми. В дополнение к отделке - стиральная машина и кухонный модуль.

5. Признание на федеральном и региональном уровне.

«Территория жизни» предлагает оптимальные условия для покупателей, подтверждение тому - победа на конкурсе ТОП ЖК 2022 в номинации «Доступное жилье». По соотношению цена/качество и критерию доступности для покупателей «Арбековская застава» заняла первое место среди топ-новостроек региона.

6. Действующие акции и предложения.

Для покупателей просторных двух- и трехкомнатных квартир в строениях № 15а, 15Б и в «доме у школы» действует акция «Платим ипотеку за вас»** - компания компенсирует клиенту ипотечные платежи на общую сумму до 160 000 рублей.

Сейчас при покупке квартиры также рекомендуется использование действующих программ поддержки: материнский капитал, жилищные сертификаты для молодых семей и сертификаты по программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» - все это поможет с еще большей выгодой приобрести квартиру.

Ознакомиться с вариантами планировок и отделки можно в офисе продаж ЖК «Арбековская застава», специалисты компании помогут сориентироваться в выборе.

Адрес офиса продаж: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29. Он работает с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Предварительно записаться можно по телефону 8 (8412) 203-000.

*Ипотека предоставляется АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. В рамках программы «Субсидирование процентной ставки застройщиком на короткий срок»+ в рамках КП «Льготная ипотека с государственной поддержкой». Первоначальный взнос – от 15%, минимальная сумма кредита - 600 000 рублей, максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Валюта – рубль РФ. Страхование жизни и здоровья заемщиков - в аккредитованных банком страховых компаниях. Процентная ставка - 0,01 % на первые 12 месяцев, с 2-го года - 11,7% на весь период кредитования. Период кредитования - до 25 лет.

Расчет произведен для квартир, расположенных в строении № 15 Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31. Дом сдан. Не является публичной офертой. Материал носит рекламный характер для сбора заявок для участия в программе. Согласование участников проводится в индивидуальном порядке. Срок действия акции - до 1 июля 2022 года.

**Выплата производится по договору дарения с ООО «Маркетинг и консалтинг». В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строениях № 15А, 15Б (дома сданы в эксплуатацию): Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31; в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО «СЗ «Т-Строй». Срок действия акции - с 01.04.2022 до 30.04. 2022. Предложение ограничено. В акции участвует 20 3-комнатных и 10 2-комнатных квартир. Подробная информация - по телефону 8 (8412) 203-000.